«Петров ушел от той же болезни, что и Тихонов». Последние дни великого хоккеиста

Владимир Петров был настоящим хоккейным богатырем. «Советский спорт» вспоминает одного из лучших игроков в нашей истории.

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- Что я могу вспомнить о Владимире Петрове? У него были, например, особые отношения с Константином Локтевым, когда тот стал тренером, - рассказывает мой собеседник, патриарх хоккейной журналистики Всеволод Кукушкин. – Они были близки еще как игроки.

Приезжали в сборную, где главным тренером был Кулагин, а в штаб входили Локтев и Юрзинов. Капитан – Борис Михайлов, а Петров – один из основных лидеров.

И вот Локтев говорил: «Если Володька выйдет на точку и вложится, то шайба или руку вместе с ловушкой оторвет вратарю, или вместе с голкипером влетит в ворота». Вот такой мощный и сильный был щелчок.

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- Петров был очень неуступчив. Это был Король спорщиков. Сходиться в споре с ним было страшно! Ему иногда говорили: «Володя, но это не так…» - «Нет, я хочу докопаться до истины!»

И вот он копал, копал... Зная это, я даже не вступал с ним в споры. Просто предлагал другой вариант, и найти общую точку зрения было можно.

Знаменитая история – как Петров воевал с Тарасовым. Анатолий Владимирович мог бы просто взять да и отчислить неуступчивого хоккеиста из команды. Но Тарасов понимал, каким это станет ударом по самим себе. Поэтому приходилось спорить с Петровым. Он был нужен команде. Это был тот самый центральный нападающий, которых сейчас практически нет. С его мощью он так отрабатывал в защите, что рядом и поставить некого. Будем честными – другие центральные были хорошими хоккеистами, но выполнять функции первого защитника, при этом центра и везде успевать – они так не могли.

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- Петрову от природы было дано многое – характер, физика… Хоккеист от Бога. Но однажды тренер Кулагин применил к нему воспитательную меру – не взял на чемпионат мира-1976 в Катовице этого упрямца. И проиграл, оставшись только с серебром.

Когда соперники узнали, что нет Петрова, то были поражены. Игроки из сборной Чехословакии подходили: «Вы что, сами себя из претендентов на золото вычеркиваете?»

Кулагин храбрился: «Нет, без одного игрока мы все равно сможем! Петров устал…»

Ничего подобного. Без Петрова не смогли. И вот так Кулагин сам себя освободил от работы, когда и через год сборная СССР проиграла в Вене. И тогда пришел Виктор Тихонов.

* * *

- Для многих уход Владимира Петрова стал шоком. Но ведь он ушел после тяжелой болезни. Значит, скрывал? Не хотел беспокоить окружающих?

- Он лежал в госпитале. На хоккей уже не ходил. Диагноз Володе вынесли не вчера. У него была аденома, и это знали.

И знаете, у Виктора Тихонова была та же самая вещь. А умер он от сердечного приступа. Запустил лечение… Петров не запускал. Но может, есть какой-то вид рака, который еще не научились лечить.

…А раньше мы виделись на хоккее. Петров приезжал в ЦСКА. У нас была своя небольшая ложа под названием «Старики», где мы смотрели игру из-под крыши. Собирались там Михайлов, Петров, еще несколько человек, бывал и я.

Мы благодарны Игорю Есмантовичу (президент ЦСКА, - Прим.ред.) за то, что он поддерживает ветеранов. Не то, что материально – это одно дело. Но и морально. Для Владимира Петрова было важно видеть свою полезность. Например, он работал над созданием музея. И когда президент ИИХФ Рене Фазель приезжал в Москву, то всякий раз заглядывал в ЦСКА, проходил вдоль стендов. Петров показывал с гордостью новые экспонаты. Это была его страсть.

А еще Петров после Ромишевского возглавил «Золотую шайбу» в 2013 году. Увлекся этим, считал детищем Тарасова и говорил, что ЦСКА должен продолжать эту линию.

Владимир Петров был одним из главных героев многих моих хоккейных книг. Борис Михайлов, Валерий Харламов.

Валеры уже давно нет… А теперь ушел и Володя.