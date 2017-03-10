Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»

Полузащитник московского «Спартака» рассказал о своей роли в команде, предстоящем матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи», чемпионских амбициях красно-белых и многом другом.

- Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормально, но перед матчем с «Краснодаром» отдельно об этом не задумывался. С «Краснодаром» можно было действовать лучше, но я старался сыграть в первую очередь дисциплинированн о. Надеюсь и верю, что буду прибавлять от матча к матчу, как и вся команда.

- Как так легко и быстро удалось влиться в «Спартак»? Может, у вас есть какой-то секрет?

- Что-то у меня в матче с «Краснодаром» получилось, а что-то – нет. Я просто хотел помочь команде и отдавался игре.

- Кто главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?

- ЦСКА и «Зенит».

- Роман Широков уверен, что помешать «Спартаку» стать чемпионом может только сам «Спартак». Согласны?

- Сколько людей, столько и мнений. Нам необходимо всецело отдаваться игре в каждом матче. Сейчас мы думаем только о встрече с «Анжи», нам нужно показать хороший футбол.

- Как Луису Адриано удается забивать в каждом матче?

- Он классный форвард, за него говорят его статистика и опыт выступлений за другие клубы. Думаю, в «Спартак» он пришел как раз для того, чтобы забивать.

- Совсем скоро матч с «Локомотивом». Насколько принципиальным он будет для вас?

- Для меня принципиальна воскресная игра с «Анжи», она для нас очень важна. О «Локомотиве» будем думать потом.

- Какие ощущения перед матчем с «Анжи»?

- Хочется верить, что встреча получится хорошей. Больше мне сказать нечего. Махачкалинцы проиграли два последних матча, но мы еще разберем соперника вместе с тренерским штабом на теоретических занятиях.

- Ваше главное впечатление после возвращения в «Спартак»?

- Верю, что оно будет впереди. Очень хочется выиграть чемпионат, а то, как меня здесь встретили – это было потрясающе.

- Что думаете о судьбе Селихова?

- Он - классный вратарь, но у нас большая конкуренция во всех линиях. У Селихова есть все задатки, чтобы стать заметной фигурой в российском футболе.

- Ожидаете полных трибун на «Открытие Арене» в эти выходные?

- Очень важно играть на заполненном стадионе, в этом я еще раз убедился в матче с «Краснодаром». Думаю, наша арена будет переполнена, а мы, в свою очередь, постараемся порадовать публику.



