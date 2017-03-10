Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»
Источник: ФК «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» рассказал о своей роли в команде, предстоящем матче чемпионата России с махачкалинским «Анжи», чемпионских амбициях красно-белых и многом другом.

- Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормально, но перед матчем с «Краснодаром» отдельно об этом не задумывался. С «Краснодаром» можно было действовать лучше, но я старался сыграть в первую очередь дисциплинированно. Надеюсь и верю, что буду прибавлять от матча к матчу, как и вся команда.

- Как так легко и быстро удалось влиться в «Спартак»? Может, у вас есть какой-то секрет?
- Что-то у меня в матче с «Краснодаром» получилось, а что-то – нет. Я просто хотел помочь команде и отдавался игре.

- Кто главный соперник «Спартака» в борьбе за чемпионство?
- ЦСКА и «Зенит».

- Роман Широков уверен, что помешать «Спартаку» стать чемпионом может только сам «Спартак». Согласны?
- Сколько людей, столько и мнений. Нам необходимо всецело отдаваться игре в каждом матче. Сейчас мы думаем только о встрече с «Анжи», нам нужно показать хороший футбол.

- Как Луису Адриано удается забивать в каждом матче?
- Он классный форвард, за него говорят его статистика и опыт выступлений за другие клубы. Думаю, в «Спартак» он пришел как раз для того, чтобы забивать.

- Совсем скоро матч с «Локомотивом». Насколько принципиальным он будет для вас?
- Для меня принципиальна воскресная игра с «Анжи», она для нас очень важна. О «Локомотиве» будем думать потом.

- Какие ощущения перед матчем с «Анжи»?
- Хочется верить, что встреча получится хорошей. Больше мне сказать нечего. Махачкалинцы проиграли два последних матча, но мы еще разберем соперника вместе с тренерским штабом на теоретических занятиях.

- Ваше главное впечатление после возвращения в «Спартак»?
- Верю, что оно будет впереди. Очень хочется выиграть чемпионат, а то, как меня здесь встретили – это было потрясающе.

- Что думаете о судьбе Селихова?
- Он - классный вратарь, но у нас большая конкуренция во всех линиях. У Селихова есть все задатки, чтобы стать заметной фигурой в российском футболе.

- Ожидаете полных трибун на «Открытие Арене» в эти выходные?
- Очень важно играть на заполненном стадионе, в этом я еще раз убедился в матче с «Краснодаром». Думаю, наша арена будет переполнена, а мы, в свою очередь, постараемся порадовать публику.

Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентовБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.Последние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаПоследние чемпионы «Спартака»! Что стало с победителями чемпионата 2001 годаРовно 16 лет назад московский «Спартак» начал свой последний поход за чемпионством.КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублейПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Артем Ребров: «Зенит» - конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки на базе в Тарасовке рассказал о настрое команды.«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Анжи».Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!Нападающий «Зенита» Артем Дзюба – об «Амкаре» и Белорукове, «Зените» и Луческу, оскорблениях из-за Эмери и комментаторе Карпине.Рыжиков еще на год продлит контракт с «Рубином»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков согласовал условия нового контракта с казанским клубом, сообщает Федеральное агентство новостей.Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».Ломбертс досрочно покинул тренировку «Зенита» из-за болей в рукеФутболисты «Зенита» провели открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 19-го тура РФПЛ против «Амкара».Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о подготовке к матчу с «Анжи».Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубыГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата России.Давид Юрченко: «Анжи» едет к «Спартаку» за тремя очкамиГолкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился ожиданиями в преддверии матча со «Спартаком» в рамках 19-го тура РФПЛ.Александр Самедов: Целовать «ромбик»? Отношусь к этому нормальноПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов рассказал о своей роли в команде.Александр Кокорин: «Зенит» сможет догнать «Спартак»Нападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».Артем Дзюба: «Зениту» нужно привезти три очка из ПермиНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о подготовке команды к матчу 19-го тура РФПЛ с «Амкаром».Генрих Мхитарян: Гол на выезде с «Ростовом» можно считать положительным результатомПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1) на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону.Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)Вездесущий Калачев, шансы «быков» и подготовка «Спартака». Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Виталий Мутко: «Спартак» переедет на базу в Тушине после ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко рассказал, что «Спартак» сможет перебраться на новую тренировочную базу в Тушине после чемпионата мира 2018 года.«Ростов» поднялся на 87-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-йВчера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» – 1:1.
Главные новости
Теннис
Владимир Камельзон: Возвращение Звонаревой - находка для сборной России
Футбол
Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову Ибрагимовичу
Другие
РУСАДА объявило конкурс на вакансию гендиректора
Футбол
КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублей
Биатлон
Дмитрий Васильев: Бессеберг точно не будет баллотироваться на пост главы IBU
Футбол
Виталий Мутко прокомментировал информацию о своем недопуске в совет ФИФА
Биатлон
Дмитрий Васильев: Тренеры где-то ошиблись в предсезонной подготовке
MMA
Тони Фергюсон: Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию
Футбол
Маруан Феллайни: Если я жесткий и агрессивный, то Каррагер – чемпион по бла-бла и сломанным ногам
Футбол
Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Самедов
Александр Самедоввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости