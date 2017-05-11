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Юрий Семин: Лучшие годы еще не прожиты

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Юрий Семин
Юрий СеминИсточник: «Советский спорт». Дарья Исаева

В канун сегодняшнего 70-летия главный тренер «Локомотива» рассказал «Советскому спорту» о своем самом красивом голе, о том, что считает главным в карьере и жизни, а также составил символическую сборную тех, с кем когда-то выходил на поле.

ВСЕ ДРУЗЬЯ - ЛУЧШИЕ

- Как относитесь к рубежным датам? Нет ли опасений, что начнется отсчет очередного десятка, – и жизнь вдруг станет необратимо другой?

- Таких опасений нет. Единственное, что не нравится в юбилеях, - сложная канитель, которая их сопровождает. Не умею громко отмечать большие события. И не люблю. А чувствовал себя после круглых дат всегда так же, как и до них, - хорошо. Потому что каждый возраст прекрасен по-своему. С годами учишься жить не завтрашним, а сегодняшним днем. Ценить то, что имеешь, находить в этом радость и позитив.

- Что считаете своим главным достижением в жизни?

- Правильный выбор жизненного пути. Нашел свое предназначение, свою профессию – тренер. Это и есть главное достижение. А еще – мои болельщики. В каком бы городе ни был, относятся ко мне очень хорошо. Искренне это ценю. Результаты? Они тоже о чем-то говорят, наверное. Не зря «титул» и «достижение» – слова-синонимы.

- Сколько на свете людей, про которых можете сказать – «друг»?

- Немало. Друзьями не обделен и даже выделять никого не стану – они для меня все лучшие.

- Помните самый красивый гол Семина-игрока?

- Помню и опишу. 1966 год, ЦСКА – «Спартак». 103 тысячи зрителей в «Лужниках», полный стадион. Проигрываем, но в середине первого тайма в падении сравниваю счет, - и «Спартак» побеждает 2:1. Этот гол есть в спартаковском музее на «Открытие Арене». И фото, и видео.

- Самый важный и самый красивый ваши голы совпадают?

- Наверное, нет. Самый важный забил в Киеве за московское «Динамо» в 70-м. Мы выиграли 2:0, но получил серьезную травму - как раз когда забивал. Володя Трошкин в момент удара сделал «накладку», голеностоп пострадал, не помню уж, сколько швов наложили.

- «Спартак» на днях стал чемпионом. Что почувствовали: ревность конкурента или радость бывшего спартаковца?

- Со «Спартаком» связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в свое время взял орловского мальчишку в великий клуб. Чемпионом «Спартак» стал заслуженно, взошел на пьедестал за счет характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить «Спартаку» конкуренцию.

ЧАСЫ ОТ СУРКИСА

- Сколько раз за карьеру облетели Землю, спрашивать не буду. Cамый опасный перелет помните?

- На рубеже 60-70-х «Динамо» летело из Перу. На старом самолете, как положено. И подсели к нам на борт советские моряки. Прикупили на пересадке в Гаване рому, а потом стали чуть ли не раскачивать самолет. Ребята долго не были на суше, в них от радости все булькало, но футбольной команде от этого стало не по себе. Еще один раз не очень хорошие ощущения довелось пережить в Новой Зеландии, по пути из Веллингтона в Крайстчерч. Сильно трясло самолет в воздухе.

- Есть то, о чем жалеете в жизни?

- Глобально – ни о чем. Разве что из «Динамо» в 71-м рановато ушел. Константин Бесков не включил меня в состав на полуфинал Кубка Кубков против «Црвены Звезды». Я обиделся и ушел в «Кайрат». Годы спустя пришло понимание: поспешил.

- Самый памятный подарок на день рождения от команды или болельщиков?

- Разное дарили. Всем благодарен. А из того, что вспомнил прямо сейчас, - часы от президента «Динамо» Игоря Суркиса. Дарил их мне Игорь Михайлович каждый год, всего четыре штуки. Причем часы хорошие, ношу по сей день.

- Где храните Орден Почета?

- Дома. Никому особенно не показываю, привилегий, которые он дает, не знаю. Но храню.

- Хоть раз пользовались званием «Почетный железнодорожник», при том, что награждены сразу двумя такими знаками?

- Не доводилось.

- Как поживает ваш youtube-канал «Футболист Ты»?

- Саму идею в определенной степени реализует сейчас «Матч ТВ», хотя их проект называется по-другому. А «Футболист Ты» пока взял паузу. Из-за меня: у действующего тренера не так много времени, чтобы всерьез вести параллельные проекты. Но когда-нибудь, думаю, к нему еще вернусь. Может, немного в другом формате

- Хоть кого-то удалось найти благодаря youtube-каналу?

- Один паренек выступает сейчас за молодежную команду «Локомотива». Долго был на просмотре, потом получил предложение.

СБОРНАЯ? ХОРОШАЯ РАБОТА

- Самый большой талант из тех, с кем довелось работать?

- Фигура номер один - Андрей Шевченко, обладатель «Золотого мяча».

- Составьте символическую сборную из тех, с кем работали, или из тех, с кем играли, - на ваш выбор.

- Давайте из тех, с кем играл. В воротах Лев Яшин. В защите – Геннадий Логофет, Виктор Аничкин, Георгий Рябов, Валерий Зыков. Полузащита – Игорь Численко, Валерий Маслов, Галимзян Хусаинов. Атака - Геннадий Еврюжихин, Валерий Рейнгольд, Валерий Газзаев.

- А Семин где?

- Семин в эту команду не пробился бы. В ней значительно более сильные футболисты.

- После того, как поработали со сборной России в 2005 году, не разу в семи матчах, кстати, не проиграв, окончательно убедились в том, что сборная – не ваше?

- Не окончательно. И даже наоборот, пересмотрел взгляды. Пришло время, когда опыта и мудрости стало больше. Сейчас сборная для меня - хорошая работа.

- Месси или Криштиану Роналду?

- Месси.

- Пеле или Марадона?

- Хоть и немножко его застал, но все же Пеле.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ - ЕВРОКУБОК

- Ваше любимое блюдо?

- Любая свежая рыба.

- Почему никогда не берете на борт с командой женщин?

- Есть определенные традиции: ни в самолет, ни в автобус. Но только до игры. Футболистов ничто не должно отвлекать: командная атмосфера – хрупкая штука, лишние люди мешают концентрироваться на предстоящем матче. Вот после игры – пожалуйста. Особенно если победили. А если проиграли, женщины сами не рвутся с нами лететь (смеется).

- Хотели бы вернуть молодость?

- Ха-ха! Это нереально.

- Вернуть – да. Хотеть – реально.

- Отвечу цитатой: «Лучшие годы – те, которые еще не прожиты».

- Сколько гостей ждете на юбилей?

- Торжеств не будет. С утра тренировка, потом приглашу команду на обед, придут близкие друзья. Официальные и прочие мероприятия - уже после завершения чемпионата.

- Чего вам не хватает для счастья?

- Победы в еврокубке.

ЮБИЛЯРА ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА РЖД

Дорогой Юрий Павлович!

Две победы в Чемпионате страны, рекордные пять Кубков России, многочисленные призовые места и участие в высоких раундах плей-офф европейских футбольных кубков – все эти достижения прочно вписаны в историю московского «Локомотива» и неразрывно связаны с Вашим именем!

Весь огромный коллектив Российских железных дорог искренне восхищается Вашим тренерским талантом, организаторскими способностями, умением в самые сложные моменты в жизни Клуба брать на себя огромную ответственность за его судьбу перед болельщиками, футболистами, сотрудниками. Ваши решения не раз заставляли удивляться журналистов и экспертов, приводя Клуб к победам. Присущие Вам интуиция и опыт всегда помогали достигать поставленных целей и предвидеть ситуацию на много шагов вперед.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем и присоединяюсь к многочисленным поклонникам «красно-зеленых» с пожеланиями крепкого здоровья и, конечно, новых побед!

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

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