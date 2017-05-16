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Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будет

Андрей Вашкевич
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Конец ТВ. Почему спортивных каналов в телевизоре скоро не будет
Источник: «Советский спорт». Дарья Исаева

Американские спортивные каналы испытывают серьезный отток подписчиков. Но дело не в том, что спорт становится непопулярным. А в том, что непопулярным становится «старое» телевидение.

ESPN увольняет

В конце апреля американский спортивный медиагигант ESPN вынужден был уволить более 100 сотрудников. Крупнейший в мире спортивный медиахолдинг, принадлежащий Disney, таким образом, продолжает снижение издержек за счет кадров, начатое еще в 2015-м. Тогда компания уволила около 300 сотрудников. Правда, никто из них не появлялся в кадре. Теперь же сокращения коснулись в том числе настоящих звезд эфира.

Обновление контрактов с ведущими лигами США больно ударили по ESPN. За НФЛ и НБА теперь приходится платить на 800 млн долларов в год больше, чем по предыдущей сделке. За НБА — на 825 млн. За МЛБ — на 350 млн.

Но главная проблема — не в подорожавших правах, а в просевших доходах. Пять лет назад у ESPN было больше 100 млн подписчиков. Сейчас — 88 млн. Которые платят больше, чем, например, в 2014-м (8,25 доллара в месяц вместо 7), но продолжают отключаться.

В объяснении сокращения штатов для Sports Illustrated медиахолдинг указал на главную причину оттока подписчиков: «Сегодня у болельщиков есть множество способов потребления контента. И мы находимся в постоянном процессе адаптации к этим изменениям и улучшениям того, что мы делаем. Разумеется, это накладывает отпечаток на то, как мы используем своих ведущих».

Пока из заметных телодвижений Disney по спасению ESPN можно отметить покупку 33 процентов акций ВАМ — проекта МЛБ, который занимается цифровым видео. По заявлениям ESPN, ВАМ «будет сотрудничать с ESPN для запуска и распространения нового стримингового сервиса для подписчиков в будущем. Контент будет создаваться совместно и включать региональные, национальные и международные спортивные события».

Параллельно ESPN договорился о включении своих каналов в несколько пакетов стримингового вещания (Sling TV, Vue, AT&T DirecTV, Hulu и YouTube TV). Проигрывая в кабельном варианте, телеканал делает попытки контратак в цифре. Причем делает это успешнее, чем традиционные каналы ABC, NBC и Fox. Те поставили на YouTubeTV, но их нет на SlingTV в стартовом пакете. На DirecTV нет СBS, а на YouTubeTV — каналов холдинга Теда Тернера, на которых показывают много бейсбола и ранние стадии студенческой баскетбольной NCAA. Таким образом, зрителю все равно придется выбирать, но выбирать он будет уже между стриминговыми сервисами, а не между кабельными каналами.

Facebook выжидает

О закате телевидения говорят давно, но ничто не может проиллюстрировать красочнее, чем тенденции в спортивном сегменте западного ТВ. Еще семь лет назад тамошние телеканалы сказочно обогащались на трансляциях. Теперь они вынуждены увольнять сотрудников и искать новые пути распространения контента.

Подписчиков не обмануть: они там, где удобнее и дешевле. Они уже смотрят любимые шоу и сериалы в сервисах ОТТ (Over the Top — доставка видеосигнала от провайдера контента на устройство пользователя по сетям передачи данных, часто без прямого контакта с оператором связи, в отличие от традиционных услуг IPTV). Кабельные каналы держались во многом за счет эксклюзивных спортивных трансляций. Но теперь с этим покончено. Конечно, если у вас есть лишние деньги, вы просто заплатите один внушительный счет за ТВ и будете смотреть, что пожелаете. Но людей, которые подписываются на кабельное телевидение ради спорта все меньше и меньше. Ведь есть столько более дешевых способов получить то же самое!

На телеправа на четверговые игры НФЛ в следующем сезоне претендуют Facebook, Amazon, Twitter и YouTube. В прошлом году эти матчи достались Twitter (10 игр за 10 млн долларов). «Традиционные» телеканалы CBS и NBC за тот же контент заплатили гораздо больше — и, как следствие, вынуждены брать больше с подписчиков.

Насколько выгадал Twitter от показа НФЛ сложно сказать — платформа в принципе пока скорее вкладывает в развитие, чем зарабатывает. Сама компания утверждает, что каждую игру посмотрели 3,5 млн человек. Но это в общей сложности. А по методике подсчета ТВ-рейтингов (то есть в конкретный момент времени) цифра составила только в районе 200-300 тысяч зрителей.

Это важный момент при определении счастливого обладателя прав в этом году. 10 млн долларов — совсем небольшие деньги для НФЛ. Лига гораздо больше думает о продвижении продукта. В этом плане цифры Twitter не убеждают. К тому же компанию недавно сотрясли новости об уходе ведущих руководителей.

YouTube с миллиардом пользователей по всем миру (среди которых много молодежи) выглядит выгодным вариантом. Но сейчас многие рекламодатели избегают рекламы на видеосервисе из-за того, что она появляется рядом с сомнительным контентом. К тому же непонятно, будет ли YouTube брать за показ американского футбола деньги.

Amazon в прошлом году предложил больше, чем Twitter, но НФЛ побоялась, что там позволят смотреть матчи только премиум-подписчикам. С тех пор компания создала отдельный спортивный департамент и серьезно прибавила в рекламе. И по предварительной информации не собирается ограничивать зрителей премиумами.

Загадка пока только одна: почему Facebook, оптимальный на первый взгляд партер, не договорились в прошлом году. Возможно, долгожданная сделка будет заключена в 2017-м.

Sky выживает

С такими новостями зрителям нужно не торопиться платить за кабельное, а просто ждать, кому достанутся права. Шансы, что матчи можно будет посмотреть без телевидения (и без расходов для собственного бюджета), огромны.

Приведем другие примеры: сайт букмекеров bet365 имеет широчайший ассортимент стримов самых разных соревнований — правда не в лучшем качестве, но зато официально. Голод фанатов-маньяков и оно наверняка утолит. На sovsport.ru транслируются матчи плей-офф Единой лиги ВТБ.  Австрийский сайт Laola1.tv показывал и немецкую бундеслигу, и испанскую примеру, и австрийский хоккей. НХЛ продал свои права на живые трансляции в интернете на США и некоторые другие страны все тому же BAM. Да, бейсбольная лига купила телеправа у хоккейной и активно пользуется ими — бывает и такое.

Говоря об альтернативных игроках на рынке телеправ, нельзя не упомянуть и коммуникационных гигантов. В США мобильные права на НФЛ проданы сотовой компании Verizon. В Великобритании гегемонию Sky в показе премьер-лиги нарушил British Telecom, который к тому же полностью вытеснил канал Руперта Мердока из трансляций Лиги чемпионов и Лиги Европы!

По данным The Guardian резкого оттока подписчиков у Sky не случилось. Во многом потому, что компания вовремя уловила тенденции и запустила сервис Now TV, позволяющий смотреть матчи премьер-лиги на любом устройстве. У Sky случаются локальные спады — например, подписчики смотрят гораздо меньше футбола. Но эти флуктуации носят сезонный характер, на который влияет, например, вылет породистых «Астон Виллы» и «Ньюкасла» из премьер-лиги. Однако при этом увеличились, например, рейтинги крикета и «Формулы-1».

У British Telecom на 17 процентов поднялось количество смотрящих ТВ при помощи мобильного приложения. В этом можно увидеть тенденцию изменения привычек телезрителей. Раньше они смотрели футбол в пабе просто потому, что не хотели платить за Sky. Не исключено, что скоро они вообще забудут, как выглядит телевизор.

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