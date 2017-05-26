Как поле нового стадиона в Петербурге превратилось в грядку (фото, видео)

Замена газона – увлекательный процесс. Там, где через три недели играть футболистам, сейчас работают тракторы и люди с лопатами.

На самом деле подготовка поля идет по плану: после того как сняли предыдущий газон, началось уплотнение грунта. Фото: vk.com/divin_aleksei

Над уплотнением работают и техника, и люди.

Фото: vk.com/divin_aleksei

Фото: www.instagram.com/soric85/

В Петербурге не выжил газон, его меняют. Все под контролем или все плохо?

Еще не внутри, но уже рядом с чашей, судя по всему, находится рулонный газон, который вскоре уложат на стадионе «Санкт-Петербург».

Фото: vk.com/promalp_by

Газон, который вырастили в городе Гатчина Ленинградской области, обойдется организаторам в несколько миллионов рублей. В общих масштабах это не такая уж большая сумма. Три миллиона рублей будут стоить сами работы по замене поля.

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