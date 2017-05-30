Сергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснули
Корреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (5:3) поговорил с тренером защитников «Пенс» Сергеем Гончаром.
- «Питтсбург» удачно стартовал в финале Кубка Стэнли. Как вы оцените игру вашей команды?
- Конечно, доволен результатом. Победа есть победа. Но сама по себе игра могла быть лучше. Нам есть, где прибавить. В первую очередь, в количестве бросков. Мы их нанесли только 11 за весь матч. Это говорит само за себя. Если мы посмотрим на нашу игру, то я скажу, что мы многие вещи могли бы сделать лучше.
Так что обязательно разберем этот матч. Подготовимся ко второй встрече, сделаем выводы.
- Второй период – вообще без бросков. В третьем – первый бросок только на 57-й минуте, но это был победный гол Гюнтцеля.
- Вот представляете, - Гончар смущенно улыбается.
- Что происходило в раздевалке? Как тренер Майк Салливан вдохновил команду?
- Ребят, я вам все секреты рассказывать не буду. Но когда Салливан зашел в раздевалку, хоккеисты восприняли его слова совершенно нормально. Эта команда не первый год выступает. Все знают, что мы можем и должны играть лучше.
Были сделаны определенные выводы, в третьем периоде мы прибавили. Но все равно матч для нас не получился идеальным. Нам еще есть, над чем работать и где прибавить.
- Но ведь здорово, что «Питтсбург» начал с победы.
- Конечно. Это очень здорово, когда ты выигрываешь первый матч финала. Пусть матчу не хватало красоты, зато есть результат. Все довольны, но мы должны стать лучше.
- А за счет чего «Нэшвилл» смог во втором периоде нейтрализовать броски? Если вспоминать предыдущие серии, «Анахайм» очень много бросал по воротам.
- Тут нужно все-таки начать с себя. Мы сыграли не на том уровне, на котором должны. Не буду сейчас разбирать матчи «Анахайма». Но второй период у нас получился не таким. Нам нужно проводить больше игрового времени в зоне атаки.
- А может, «Питтсбург» при счете 3:0 решил сыграть в откат, постаравшись удержать удобный счет?
- Когда мы выходим на матч, у нас точно нет мыслей, чтобы всех усыпить в здании, - усмехается Гончар. – Нет, нам нужно играть в свой хоккей. Если не отойдем от своего стиля, все будет нормально.
- До этого дня голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне имел лучший процент отраженных бросков (94,1%) в нынешнем плей-офф. Может, вы решили за одну игру полностью испортить его статистику?
- Нет, у нас в плей-офф все-таки другие задачи, - смеется Гончар.
Матч
Питтсбург - Нэшвилл - 5:3 (3:0, 0:1, 2:2)
Голы:
Малкин (Дэйли, Кросби), 15:32 (1:0). Шири (Куниц, Кросби), 16:37 (2:0). Бонино (Думулин), 19:43 (3:0). Эллис (Фишер, Саббэн), 28:21 (3:1). Сишонс (Йоси, Ярнкрок), 50:06 (3:2). Годро (Фишер, Уотсон), 53:29 (3:3). Гюнцель (Каллен, Шульц), 56:43 (4:3). Бонино (Куниц), 58:58 (5:3).
Место и дата
30 мая 03:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция