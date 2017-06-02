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Борис Майоров: «Динамо» сейчас рискует потерять доверие болельщиков и игроков

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров: «Динамо» сейчас рискует потерять доверие болельщиков и игроков
Фото: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о масштабной «войне», развернувшейся в руководстве бело-голубых.

Как уже сообщал «Советский спорт», в руководстве московского «Динамо» развернулась нешуточная борьба за власть. Дело дошло до обыска в офисе хоккейного клуба сотрудниками ГУ МВД России по Московской области и изъятия бухгалтерских книг. Понятно, что все это негативно отразилось на финансовом состоянии команды, которая имеет большие долги за прошлый сезон. И до сих пор не сформировала бюджет на следующий сезон.

– Вы допускаете, что из-за этих проблем бело-голубые могут пропустить сезон, как это недавно сделал «Спартак»?
– Не могу поверить, что такое может случиться, – отвечает Борис Майоров. – Ну как же так – чемпионат страны и вдруг без «Динамо»? Это в голове не укладывается. Хотя, если судить по их футбольным делам, то нестыковки между руководством бело-голубых и спонсорами и раньше бывали. Но хоккеисты этих разногласий прежде благополучно избегал. Да и что там делить в конце концов? Есть клуб, который входит в спортобщество «Динамо». Никто же этого факта не оспаривает. Сторонам, которые сейчас не могут или не хотят уступить друг другу надо думать не о собственных амбициях, а о престиже клуба и всего спортобщества. Ведь эта история здорово бьет по имиджу команды, снижает доверие к ней со стороны игроков и болельщиков.

А ведь «Динамо» наряду с ЦСКА и «Спартаком» – самые престижные и почитаемые в нашей стране спортобщества. Ну так держите марку! Ну и потом, я могу понять хоккейный клуб. Почему он должен делиться средствами, которые поступают от спонсоров конкретно на его содержание с какими-то другими спортивными структурами?

– Об этом и речь! Ведь не за горами уже и начало предсезонной подготовки.
– Вот именно! «Динамо» надо срочно урегулировать все эти вопросы. Ведь до сбора команды и начала подготовки к чемпионату остался всего месяц. И уже сейчас надо начинать об этом думать. А также, возможно, и об укреплении состава, привлечения в него новых игроков… На глобальные внутренние распри время просто нет!

– А что вы думаете о тренерской рокировке в ЦСКА, где место Дмитрия Квартальнова занял его помощник Игорь Никитин?
– Бытует мнение, что Никитин будет продолжать проводить в жизнь идеологию бывшего наставника ЦСКА Дмитрия Квартальнова, поскольку он был на протяжении долгого времени его помощником. И, следовательно, ничего в игре армейцев не изменится.

Но лично я с этим не согласен. Став главным тренером, Никитин наверняка будет действовать по-другому. У него же есть свои собственные тренерские взгляды. И оглядываться на главного ему теперь не придется.

Я надеюсь увидеть в следующем сезоне совсем другой ЦСКА. В конце концов… Ну не может Никитин не понимать и просто игнорировать тот факт, что хоккей Квартальнова не принес успеха. Тренер понимает, что от него ждут перемен. И он поневоле будет перестраиваться.

– Не окажет ли на Никитина влияния Олег Знарок через их совместную работу в сборной России?
– Вряд ли. Функции Никитина в сборной довольно ограничены – он отвечает за работу с защитниками и сосредоточен только на ней. Хотя общую идеологию нашей национальной команды Игорь наверняка ухватывает… Но я не думаю, что он будет от нее отталкиваться, работая с ЦСКА.

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