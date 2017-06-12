Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футбол

Юрий Газинский Фото: РФС

Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.

– Насколько тяжело только тренироваться и не получать должной игровой практики?

– Все нормально. Главная моя задача на данный момент – максимально проявить себя на тренировках. А там будет видно.

– Какое впечатление со стороны оставила игра сборной?

– Если честно, Венгрию вспоминать вообще не хочется. Нужно сделать акцент на матче с Чили. У них команда очень сбалансированная, со звездами мирового класса.

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– Первый матч на Кубке конфедераций – против Новой Зеландии. Что знаете о сопернике?

– Больше конечно наслышан о сборной по регби, нежели по футболу. Значит, будет хороший шанс проверить, как в этой стране играют ногами в мяч.

– С новозеландцами играете в Санкт-Петербурге. Не беспокоит качество газона?

– Да нет. Думаю, качество покрытия будет хорошим. Тем более матчи РФПЛ там уже несколько недель не игрались. Приедем в Питер и посмотрим.

– А еще у Юры новая стрижка! – добавил в конце проходящий мимо Федор Смолов, по-дружески потрепав партнера по сборной и «Краснодару» по затылку.