Юрий Газинский: Новая Зеландия – регбийная страна, но мы сыграем в футбол
Полузащитник сборной России Юрий Газинский ответил на вопросы журналистов после открытой тренировки.
– Насколько тяжело только тренироваться и не получать должной игровой практики?
– Все нормально. Главная моя задача на данный момент – максимально проявить себя на тренировках. А там будет видно.
– Какое впечатление со стороны оставила игра сборной?
– Если честно, Венгрию вспоминать вообще не хочется. Нужно сделать акцент на матче с Чили. У них команда очень сбалансированная, со звездами мирового класса.
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– Первый матч на Кубке конфедераций – против Новой Зеландии. Что знаете о сопернике?
– Больше конечно наслышан о сборной по регби, нежели по футболу. Значит, будет хороший шанс проверить, как в этой стране играют ногами в мяч.
– С новозеландцами играете в Санкт-Петербурге. Не беспокоит качество газона?
– Да нет. Думаю, качество покрытия будет хорошим. Тем более матчи РФПЛ там уже несколько недель не игрались. Приедем в Питер и посмотрим.
– А еще у Юры новая стрижка! – добавил в конце проходящий мимо Федор Смолов, по-дружески потрепав партнера по сборной и «Краснодару» по затылку.