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Страстный поцелуй Кастеровой и Малкина после победы в Кубке Стэнли (видео)

Кирилл Кватерман
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Анна Кастерова и Евгений Малкин
Анна Кастерова и Евгений МалкинФото: «Советский спорт»

Корреспондент «Советского спорта» в Нэшвилле взял интервью у Евгения Малкина на льду сразу после того, как он завоевал Кубок Стэнли.


Это интервью началось с длинного и фантастически красивого поцелуя, которым Евгения Малкина наградила его жена – известная телеведущая Анна Кастерова.

Вот правильно говорят, что мужчину делает женщина. Когда есть надежный тыл, и счастье в семье, то на работе ты как на крыльях летаешь. Только за последний год Евгений Малкин стал отцом и завоевал два Кубка Стэнли. Все у него в жизни хорошо!

– Как нам игралось сегодня? Тяжело! – засмеялся Малкин. – Много эмоций потратили. Но здорово, что в конце забили. Немного счастливый гол за полторы минуты до конца третьего периода. Наверное, удача была на нашей стороне. Самый ключевой момент – когда «Нэшвилл» не смог забить в двойном большинстве. Мы выстояли и очень хотели поразить ворота до овертайма.

Очень тяжело играть в Нэшвилле, тут очень шумные фанаты, непростое качество льда. Но все хорошо, что хорошо закончилось.

– Как на ход матча повлиял гол, который не засчитали «хищникам»?
– Вообще мы обсуждали эту тему в раздевалке. Наш защитник сказал, что он слышал свисток и не стал играть до конца. Поэтому здесь тяжело судить. Можно сейчас говорить, что был гол. Однако наш хоккеист заявляет, что он первым успевал к шайбе. И если бы не тот свисток, он спокойно сыграл бы этот момент.

При этом, мне кажется, там толкнули нашего вратаря, и он завалился. Очень спорный момент. Но бывает такое, что судья дает свисток раньше времени. Бывает и такое, что «Питтсбург» играл пять раз в меньшинстве. В целом мы увидели очень хороший и качественный хоккей. Обе команды показали отличную игру – напряженную, достойную финала. Так и надо выступать в шестом матче, когда на кону стоит Кубок Стэнли…

Евгений Малкин: То, что приз самого ценного игрока дали не мне? Не беда! (видео)

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