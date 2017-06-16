О русском хоккее снимут 12 серий художественного телефильма

Вчера в офисе ФХМР обсуждали телевизионный художественный фильм про историю отечественного хоккея с мячом.

Если кратко: фильм хотят сделать немного похожим на нашумевшее кино «Легенда №17», только он будет посвящен не одному знаменитому хоккеисту (таких в русском хоккее предостаточно), а целой послевоенной эпохе 1946 – 1957 гг. С первым послевоенным годом все понятно. А в 1957-м сборная СССР выиграла первый чемпионат мира по хоккею с мячом (на фото).

Герои тоже будут – без них не обойтись. Легенд русского хоккея будут играть профессиональные актеры. Для максимального приближения к реальности съемочная группа пригласит консультантов из числа ветеранов.

Чтобы изучить детали, авторская группа планирует слетать в Екатеринбург, где живет и здравствует обладатель золотой медали ЧМ-1957 Николай Дураков, съездить в Финляндию на Кубок мира среди ветеранов, разыскать других людей? Которые играли в 40-е и 50-е годы прошлого века. Участников встречи также интересовала география развития послевоенного хоккея с мячом, посещаемость (а тогда на трибунах собиралось по 30-50 тысяч зрителей), кто из «мячистов» перешел в хоккей с шайбой и уже там начал громить канадцев и завоевывать кубки и медали на Олимпиадах и чемпионатах мира. Ведь не секрет, что большинство «шайбистов» вышло из русского хоккея.

«Нужно узнать у ветеранов мелкие детали: в каких коньках, из чего делали клюшки, какого размера был мяч», - отметил в ходе беседы Президент Международной федерации бенди (FIB) и ФХМР Борис Скрынник.

Также во встрече принимали участие директор по развитию ФХМР Максим Кастырин, заместитель Главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Олег Костин, руководитель Экспертного центра ВРНС Александр Рудаков, а также известные продюсеры Андрей Феофанов и Владимир Щегольков.

До конца года планируется собрать все материалы и написать сценарий. В 2018-м должны выйти на реальные съемки, а прокат планируется в 2019-м году.