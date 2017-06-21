Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двух
Роберто Манчини требует от руководства питерского «Зенита»
купить ему греческого защитника из итальянской «Ромы» - Константиноса Маноласа
– во всяком случае, так утверждают итальянские газеты.
Самый дорогой грек в
истории
Римский клуб, который в прошлом сезоне тренировал бывший
наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, требует за 26-летнего игрока центра
обороны 30 миллионов евро. Итальянцам тут думать не пришлось – именно эту сумма
значится в графе «рыночная стоимость» у игрока на специализированном портале Transfermarkt.
Кроме того, итальянские источники утверждают, что Манолас
уже дал свое согласие на переход в «Зенит» - остается только договориться
клубам между собой. На месте Маноласа, который в Риме зарабатывает не так и
много, любой согласился бы переехать в Россию, где сулят порядка 5 миллионов
евро в год, опять же, если верить итальянцам.
Если переход состоится, Манолас войдет в число самых дорогих
защитников, опередив по трансферной стоимости таких игроков, как Серхио Рамос,
Рио Фердинанд, Фабио Каннаваро и Давид Луис в момент первого перехода в
«Челси». Да и во второй раз «аристократы» выкупили его у «ПСЖ» не намного
дороже – за 35 миллионов евро.
Знакомая фамилия
Настолько ли хорош Манолас? Вот в чем вопрос. Прошедший
сезон он провел просто великолепно – год стал лучшим в его карьере. Этим и
объясняется скачок в цене на игрока, которого «Рома» в свое время приобретала
за 14 миллионов евро – более чем в два раза. Но даже при отличных
статистических показателях, Манолас лишь немногим опережает центральных
защитников «Зенита»: Ивановича, Нету и Кришито, который в прошедшем сезоне все
чаще появлялся в центре. Расстроятся в Италии, потеряв такого футболиста? Вряд
ли.
Наоборот – обрадуются. Не каждый день за защитника
предлагают 30 миллионов евро, которыми можно распорядиться с умом. Тем более,
что у «Ромы» на заметке уже есть футболист, который сможет заменить Маноласа –
21-летний уругвайский защитник Маурисио Лемос из испанского «Лас Пальмаса». Его
можно приобрести миллионов за 10-12 евро. Интересно, за сколько «Рома» его
продаст года через три…
Знакомая фамилия? Многие могут не помнить, но Маурисио Лемос
играл в России. В 2015 году его приобрел казанский «Рубин» за смешную сумму –
400 тысяч евро. В России молодому парню раскрыться так и не дали, хотя в семи
матчах, что он провел на наших полях, Маурисио показал отличный футбол. Но он
не приглянулся ни «Рубину», ни кому бы то ни было еще из чемпионата России.
После аренды в «Лас Пальмас» испанский клуб выкупил права на уругвайца за 2
миллиона евро в июле 2016 года.
Тогда рыночная стоимость игрока составляла порядка 800 тысяч
евро. Прошел год. Лемос стал одним из самых прогрессирующих игроков чемпионата
Испании. Сейчас его услуги оцениваются в 10 миллионов евро.
Поиск окончен
А ведь в свое время можно было на него обратить внимание и
селекционерам из «Зенита» вместо того, чтобы приглашать на огромную зарплату
увядающего Ивановича или покупать самого дорогого греческого футболиста в
истории этой страны.
Но это не наш выбор. Мы лучше будем затыкать дыры в обороне
деньгами – покупать тех, кто на пике, тех кто стоит максимально дорого. Вот
только чего-то серьезного, по-настоящему серьезного, «Зенит» в последний раз
добивался в тот момент, когда на поле играли свои воспитанники Андрей Аршавин,
Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев, или купленные почти за бесценок и выросшие
вместе с командой Радек Ширл, Роман Широков, Виктор Файзулин, Александр Анюков,
Ивица Крижанац.
Российский чемпионат перестал делать звезд. И в этом
виноват не уровень первенства, не суровый российский климат. Мы просто не ищем
таланты – мы покупаем готовых футболистов, как «Манчестер Сити» или «Реал».
Видимо доросли уже.