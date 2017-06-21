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Селекция «Зенита»: уровень «Бог». Как потратить 30 миллионов евро вместо двух

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Константинос Манолас
Константинос МаноласФото: Gettyimages.ru

Роберто Манчини требует от руководства питерского «Зенита» купить ему греческого защитника из итальянской «Ромы» - Константиноса Маноласа – во всяком случае, так утверждают итальянские газеты.

Самый дорогой грек в истории

Римский клуб, который в прошлом сезоне тренировал бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, требует за 26-летнего игрока центра обороны 30 миллионов евро. Итальянцам тут думать не пришлось – именно эту сумма значится в графе «рыночная стоимость» у игрока на специализированном портале Transfermarkt.

Кроме того, итальянские источники утверждают, что Манолас уже дал свое согласие на переход в «Зенит» - остается только договориться клубам между собой. На месте Маноласа, который в Риме зарабатывает не так и много, любой согласился бы переехать в Россию, где сулят порядка 5 миллионов евро в год, опять же, если верить итальянцам.

Если переход состоится, Манолас войдет в число самых дорогих защитников, опередив по трансферной стоимости таких игроков, как Серхио Рамос, Рио Фердинанд, Фабио Каннаваро и Давид Луис в момент первого перехода в «Челси». Да и во второй раз «аристократы» выкупили его у «ПСЖ» не намного дороже – за 35 миллионов евро.

Знакомая фамилия

Настолько ли хорош Манолас? Вот в чем вопрос. Прошедший сезон он провел просто великолепно – год стал лучшим в его карьере. Этим и объясняется скачок в цене на игрока, которого «Рома» в свое время приобретала за 14 миллионов евро – более чем в два раза. Но даже при отличных статистических показателях, Манолас лишь немногим опережает центральных защитников «Зенита»: Ивановича, Нету и Кришито, который в прошедшем сезоне все чаще появлялся в центре. Расстроятся в Италии, потеряв такого футболиста? Вряд ли.

Наоборот – обрадуются. Не каждый день за защитника предлагают 30 миллионов евро, которыми можно распорядиться с умом. Тем более, что у «Ромы» на заметке уже есть футболист, который сможет заменить Маноласа – 21-летний уругвайский защитник Маурисио Лемос из испанского «Лас Пальмаса». Его можно приобрести миллионов за 10-12 евро. Интересно, за сколько «Рома» его продаст года через три…

Знакомая фамилия? Многие могут не помнить, но Маурисио Лемос играл в России. В 2015 году его приобрел казанский «Рубин» за смешную сумму – 400 тысяч евро. В России молодому парню раскрыться так и не дали, хотя в семи матчах, что он провел на наших полях, Маурисио показал отличный футбол. Но он не приглянулся ни «Рубину», ни кому бы то ни было еще из чемпионата России. После аренды в «Лас Пальмас» испанский клуб выкупил права на уругвайца за 2 миллиона евро в июле 2016 года.

Тогда рыночная стоимость игрока составляла порядка 800 тысяч евро. Прошел год. Лемос стал одним из самых прогрессирующих игроков чемпионата Испании. Сейчас его услуги оцениваются в 10 миллионов евро.

Поиск окончен

А ведь в свое время можно было на него обратить внимание и селекционерам из «Зенита» вместо того, чтобы приглашать на огромную зарплату увядающего Ивановича или покупать самого дорогого греческого футболиста в истории этой страны.

Но это не наш выбор. Мы лучше будем затыкать дыры в обороне деньгами – покупать тех, кто на пике, тех кто стоит максимально дорого. Вот только чего-то серьезного, по-настоящему серьезного, «Зенит» в последний раз добивался в тот момент, когда на поле играли свои воспитанники Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Вячеслав Малафеев, или купленные почти за бесценок и выросшие вместе с командой Радек Ширл, Роман Широков, Виктор Файзулин, Александр Анюков, Ивица Крижанац.

Российский чемпионат перестал делать звезд. И в этом виноват не уровень первенства, не суровый российский климат. Мы просто не ищем таланты – мы покупаем готовых футболистов, как «Манчестер Сити» или «Реал». Видимо доросли уже.    

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