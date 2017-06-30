Марадона: Россия – это Путин, красивые женщины и футбол!

Новость разлетелась по всем СМИ моментально: Марадона в России! Марадона в Москве! Марадона приехал по приглашению «Советского спорта»! Как прошел первый день великого аргентинца в России – в рассказе главного редактора Николая Яременко.

«НАЦИОНАЛЬ»ный интерес

В фойе столичного отеля «Националь» царило необычное возбуждение. Казалось бы, стены легендарного здания, постоянно становившегося гостеприимным приютом для многих вип-персон с мировым именем, видели и политиков, и звезд шоу-бизнеса, и спортсменов. Но приезд Марадоны – это событие особенное.



Мальчишки в шарфах общественного движения «Россия любит футбол» окружили аргентинскую легенду. Персонал отеля даже не стал пытаться навести в лобби хотя бы какую-то видимость порядка. Все грозные секьюрити словно на мгновение перенеслись в детство, вспоминая голы и прочие шедевры на поле, когда по-настоящему зажигал Диего Армандо Марадона!

И даже усталость Марадоны, который только что провел много часов в воздухе, не помешала его улыбке. Большой палец вверх! Значит, все отлично!

«КТО ТУТ У ВАС НА ОБЛОЖКЕ?»

Быстро приведя себя в порядок, отведав тончайшей пасты (он так и настаивал: «Самую тонкую пасту! Слышите? Самую!»), он спустился в лобби отеля.

– Я не люблю папарацци, не люблю журналистов… – начал было сурово Диего Марадона, но тут его взгляд упал на стол, где лежал свежий номер «Советского спорта». – Так это та самая старейшая спортивная газета России? – Взгляд аргентинца теплел с каждым мгновением. – О! Кто у вас тут на обложке?

А на обложке пятничного номера красовался жонглирующий мячом великий футболист и приветствие на испанском.

Автографы для детей из движения «Россия любит футбол» (именно это общественное движение совместно с «Советским спортом» организовывает поездку Марадоны в Россию) – на фотографиях, специальных открытках от «Советского спорта», изготовленных к этому дню, даже хоккейных шайбах, с которыми прорвался к футболисту шеф-редактор отдела хоккея Вячеслав Панин.

– Шайба? Это же больно – может в голову попасть! – смеялся Марадона и расписывался, попутно оставляя смайлики на шайбах.

И, конечно, многочисленные фото с красавицами:

– Какие красивые в России и у вас в редакции женщины! – чуть не закричал восторженно Марадона, обратив внимание на наших сотрудниц. - Я ведь всегда приезжаю куда-либо играть в футбол или просто с кем-то встретиться, но мне всегда приходится встречаться с мужчинами. Сегодня, наконец, я получил компенсацию! Справедливость восторжествовала!

«ТРЕНИРОВАТЬ СБОРНУЮ РОССИИ? Я ДЛЯ ЭТОГО И ПРИЕХАЛ!»

Наконец, пришло время задавать вопросы.

– Вы не в первый раз в России. Как Вам наша страна, каковы впечатления?

– Прекрасная страна, и очень гостеприимная.

– Не так давно появилась информация, что Вы всерьез рассматриваете предложение возглавить сборную России…

– Ну, а для чего я сейчас здесь?

– Это не шутка?

– Еще раз: я для этого и приехал! У меня очень много планов, и впереди меня ждет много работы. У меня есть тренерский опыт на уровне сборных, я тренировал сборную Аргентины. Это только часть моей миссии в футболе!

– А Ваша миссия, в чем она заключается?

– Это очень просто сформулировать: работать со всеми странами, со всеми игроками, работать с судьями. Все, что нужно нам – это чтобы доверие к футболу возрастало.

– А оно утрачено?

– Его мало. То и дело слышно: коррумпированные судьи, что-то не так с игроками. Нам надо все это поднимать.

– Речь о России или о всем футболе?

– Это общемировая проблема.

– Не так давно появилась информация, что Вы хотите пообщаться с президентом Путиным, обсудить с ним футбольные и не только футбольные темы…

– Пока предложения я от него не получал, но очень на это надеюсь. Он – мой кумир. У меня на стене дома есть фотографии на стене. Рядом висят портреты Фидель Кастро и Владимир Путин.

РУКА БОГА

Время поджимало, Марадоне уже надо было ехать на «ВТБ-Арена» - тот самый стадион, где «Советский спорт» во время чемпионата мира будет совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» проводить Специальный матч. Поэтому времени у меня оставалось только на один короткий вопрос:

– «Рука бога» – это самый известный мем. «Рука бога», которая принесла победу Аргентине в 1986 году. Это левая и правая?

– Левая – это я никогда не спутаю, – сказал Марадона, но подал на прощание правую.

В принципе, какая разница, какую пожимать, если это и есть футболист от бога? Не правда ли?