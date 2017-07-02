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Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Вся жесть финала Кубка конфедераций: драка друзей, треск костей и надежд Чили
Фото: ФИФА (FIFA)

Чилийцы больше рубились, а немцы мощнее наказывали: чемпион мира выиграл и Кубок конфедераций.

Петербург стал Petersburgo

Во время церемонии закрытия, на кульминационной финальной песне Полина Гагарина и Егор Крид сошлись в центре поля: она – в желтом платье, он – в черном костюме. На фоне красных курток подтанцовки они выглядели как намек на победу сборной Германии.

Разумом в финале хотелось болеть за Чили: не против молодой немецкой команды, а именно за сильную основную чилийскую. Выход в финал второго состава Германии – показатель силы немецкого футбола. Победа этой команды над такими чилийцами в максимальном боевом комплекте намекала бы на гиперпревосходство Европы над всеми и конкретно немцев над остальным миром.

К тому же чилийцы превратили Санкт-Петербург и особенно район стадиона на Крестовском в San Petersburgo.

После чилийского гимна половина нейтральных россиян самоопределилась на их красный, от офсайда Варгаса после крутого паса вразрез и упущенного момента Видаля на пятой минуте разочаровывались на стадионе примерно все, кроме скамейки Йоахима Лева. Несколько немецких флагов мелькали на трибунах во время волны – этим шансом подняться повыше фаны Германии пользовались неплохо.

Подстава и шутки про ненависть

За воротами, в которые «Терек» забивал чемпионский спартаковский гол, чилийские болельщики развесили кричащего Алексиса Санчеса. Симметричное фото на финале могло бы получиться уже при разгоне: Алексис шикарно убрал Себастьяна Руди, но эмоция в этом кадре была бы разочарованием, еще один немец подстраховал со спины.

Сборная Чили так самоутвердилась контролем мяча, что даже штрафной в пяти метрах от чужого полукруга решила разыграть вместо подачи: чтобы ввинтиться почти до вратарской и заслужить очередной цепляющий и пробирающий выдох стадиона на Крестовском.

Всех путал разбегом под навес опорник Марсело Диас. Через минуту он страдал больше всех чилийцев, потому что остался без подсказки про Тимо Вернера за спиной. Вернер выхватил и отдал мимо Клаудио Браво, а Ларс Штиндль не только забивал в пустые, но и издевался.

Пружина, машина – все эти штампы о сборной Германии подтвердились за полтайма финала. И во второй, и в третьей, и в четвертой атаках немцы вырабатывали мощные моменты. А сборная Чили снова не дорабатывала у своей штрафной, Гонсало Хара подставлял партнеров обрезом, и только Клаудио Браво провоцировал новые шутки про ненависть фанатов «Ман Сити» – за клуб этот вратарь не показывал такого уровня и близко.

Удары в лица и судейский стендап

Чилийцы собрались в круг перед уходом в раздевалку, кто-то там явно солировал, заряжал. Тайм второй – глупая чилийская ошибка в передаче на своей половине третья. Следующая – чуть после центральной линии, а в наказание новый нервный эпизод с таким рикошетом и ударом мимо створа, который напрягает посильнее попадания во вратаря.

Жаль, что финал на втором часу превратился в разборку. И не всегда пацанскую. Киммих подленько, чтобы вратарь подольше бил от ворот, зажал Браво – и получил от баварского друга-партнера Видаля по лицу.

Следующим в челюсть прилетело Тимо Вернеру. Судья даже сбегал посмотреть видео и определиться: харе уже Харе размахивать локтями или оставить еще одну попытку. Оставил и равные составы, и попытки игру успокоить.

А ближе к концу серб Мажич устроил еще и стендап-шоу: чилийцы очень хотели, чтобы он посмотрел повтор якобы нарушения на Санчесе. Мажич сбегал к экрану, остановился около на секунду и подтвердил, что нужно дальше пробовать сравнивать с игры. «Хотели повтор? Я посмотрел. А смотреть долго и внимательно я не обещал».

Штрафной в добавленное время, за который взялся Алексис, не нужно было и рассматривать. Но Санчес запустил красивую удобную для тер Штегена дугу – а новый шанс для спасения чилийцы придумать не успели.

Оказалось, что Кубок конфедераций действительно можно выиграть второй командой.

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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