Кумыс, степь, искусственные поля и чемпионат Монголии по футболу
«Советский спорт» начинает серию
интервью с российскими футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах.
Сегодня, интервью с российским полузащитником Михаилом Зайцевым, игроком
монгольского футбольного клуба «Хангарьд».
- Михаил, вы воспитанник
санкт-петербургской футбольной школы «Царское село», в России сыграли только за
ФК «Русь». Многие говорят, о том, что этот клуб мог повторить успех «Тосно»,
если б не проблемы с финансированием
- По
условиям «Русь» был серьезным клубом, с отличным персоналом и менеджментом. На
отличном уровне был медицинский штаб. Зарплату выплачивали во время. Но
случилось как случилось.
- После «Руси» вы играли в
Прибалтике. Оцените уровень чемпионатов по сравнению с Российским.
- В
Эстонии поиграл в высшим дивизионе за «Локомотив», потом играл в Латвии. Что бы
играть в эстонском чемпионате пришлось делать вид на жительство. Межсезонье
играл в России, сыграл три месяца за «Тосно-2». Оба чемпионата – это уровень
второго российского дивизиона. Но в Эстонии чемпионат посильней латвийского.
- Как получилось, что после прибалтийских
чемпионатов вы попали в этот загадочный чемпионат Монголии?
- Мы с
моим другом по «Руси» Егором Потаповым по протекции тренера Кузнеченкова Игоря Николаевича
поехали играть в Эстонию, там познакомились с агентом Вячеславом Мартыновым,
который пристроил Егора в чемпионат Литвы, а потом Киргизии, а мне предложил перейти в Монголию. Когда
у меня закончился контракт с «Лиепая», я
согласился на этот вариант. В любом случае это лучше, чем тут играть на КФК
- Расскажите про город и свой
клуб «Хангарьд». Город, насколько я
понимаю, второй по значимости после столицы Улан-Батора?
- Когда
ехали, с моим другом и тоже игроком Владимиром Ульдяковым, то думали, что
Монголия – это степь и юрты. Но все оказалось не совсем так. Улан-Батор так
вообще на Москву чем-то похож. А у нас в городе и многоэтажные дома и юрты. Когда
прилетели, увидели на стенах и заборах у аэропорта свастику и руны, у водителя,
который нас вез на базу татуировка в виде свастики. Спросили, почему ее так
много в Монголии. Оказалось, что большинство жителей проповедует буддизм и для
них это знак Солнца. Наш стадион по
сравнению с национальным, конечно уступает, но он второй по вместительности в
стране. Семь тысяч. Только мы и лидер чемпионата «Эрчим» играем матчи на своем
стадионе, все остальные клубы принимают команды на национальном стадионе. Так,
что у нас все выездные игры проходят в столице Монголии, до которой шесть часов
на автобусе. Едешь и думаешь о жизни. Бескрайние степи, юрты, стада баранов,
лошадей, овец. Километров сто нет сотовой связи. Ходили в горы. Смотрим, стоит
колесо обозрения. С одной стороны его высшая точка ниже соседнего дома, с
другой стороны ниже горы. То есть, с него ничего в две стороны не видно. Еще
удивило огромное количество дорогих внедорожников на дорогах Монголии. Такое
ощущение, что в каждой семье есть «круизер» или «лексус 570».
- Вас хорошо приняли в команде?
- А мы
прилетели за день до игры. Поспали, потренировались и в бой. Отношение было
хорошее.
- Что удивило в чемпионате
Монголии?
- Во-первых, как я уже сказал, что за исключением нас и «Эрчима», все остальные команды играют свои матчи на национальном стадионе, только вывеска меняется, кто сегодня в гостях, а кто дома. Во-вторых, все поля искусственные. В-третьих, перед матчем и после матча, команды выстраиваются в линейку и обмениваются рукопожатием, как в хоккее или волейболе. Еще меня очень удивили, что монгольские футболисты постоянно играют в покер на деньги. У нас в России, да и в Прибалтике, игра в карты на деньги, как правило, под запретом. А тут, выехала команда в Улан-Батор на гостевую игру, сразу достаются карты, и начинается игра. Монголы очень любят покер.
- На что претендует «Хангарьд» в этом чемпионате? С чемпионом
все понятно - «Эрчим»?
- Нет. Шансы у нас еще есть. Начало сезона было
провальным, но потом мы выдали победную серию и идем на втором месте в шести
очках от лидера. Обыграли еще одного претендента на победу – «Улан-Батор Сити»,
где тренер испанец. Из Монголии только первое место попадает в Кубок
АФК(азиатская Лига Европы) сразу же в
групповой этап без отбора)
- С кем
сдружились в команде?
- Мы с Володей живем на базе с нигерийским
нападающим команды, который уже семь лет играет в Монголии, Поуль Чуква, но все
его называют, Пол Эбука, сдружились с ним, научили нескольким русским словам.
Общаемся с ним на смеси английского, русского и монгольского языков. На базе
живет еще несколько команд, которые играют под эмблемой «Хангарьд» в других видах спорта. Как в Советском союзе, на
базе ЦСКА вместе жили представители разных видов спорта. К нам подошел один монгол
и на чистом русском языке спросил: «откуда мы?» Оказалось, играет за
волейбольный «Хангарьд», а в
свое время учился в Иркутске в университете.
-
Много монголов разговаривает с Вами на русском?
- В Эрданете, где базируется «Хангарьд» даже есть русский район, когда в него въезжаешь,
вас встречает большой портрет Ленина на одном из высотных домов.
-
Много иностранных игроков в чемпионате и есть ли лимит на легионеров?
- Лимит есть. Не больше четырех иностранных
игроков на поле. А в заявке на сезон ограничений нет. Больше всего иностранных игроков из Японии, у
них дружественные отношения с Монголией и футболисты, которые не могут себя
проявить на родине едут сюда.
- А
кроме Вас русские игроки есть в чемпионате?
- Да, еще четыре игрока. Сейчас трехнедельная
пауза в чемпионате, может быть, к нам еще россияне в команду приедут.
- С
чем сравним уровень чемпионата Монголии?
- С Лигой чемпионов (смеется)! А если
серьезно, то уровень между нашим КФК и
вторым дивизионом.
- А
зарплаты, тоже на уровне КФК?
- Нет. У лидеров чемпионата Монголии зарплаты выше,
чем у средней команды во втором российском дивизионе, но до зарплат ФНЛ очень
далеко.
-
Много болельщиков ходит на матчи?
- У нас на домашних матчах собирается примерно
половина стадиона. Когда играли с «Улан-Батор Сити» в гостях пришло около
десяти тысяч зрителей. Там сразу за стадионом стоят дома и можно футбол
смотреть из окна. Бывает, что на разминке мячи улетали за пределы стадиона, но
в окна не попадали.
-
Как с фанатами в Монголии? Есть ли жаркие дерби? Околофутбол?
- Активная фанатская поддержка есть у трех
клубов. У нашего и «Эрчима» с «Улан-Батор Сити». Но ультрас- группировок, в нашем понимании,
нет ни у одного клуба. Обычно кричат только название клуба, за который болеют.
- Собираетесь
вместе с командой на ужин, например?
- Нет. Но, после неудачной серии, наш тренер собрал команду у себя на даче на шашлыки, перед матчем с «Унаганудом». Пошло на пользу - выиграли. Кстати, «Унагануд»- чемпион Монголии по футзалу. Зимой все команды кроме «Эрчим» играют полноценный чемпионат по футзалу. Победитель играет в кубке Азии по футзалу. То есть, за один год можно выиграть чемпионат Монголии по футболу с кубком Монголии и чемпионат Монголии по футзалу с кубком Азии по футзалу.
-
Как монгольская кухня? Устали от конины?
- Да (смеется)! От нее и местной баранины,
которая не в лучшую сторону отличается от российской и вкусом и запахом. Когда
совсем невмоготу – берем с Володей такси и едем на границу покупать российские
продукты. У нас в городе нет сыра, его мы закупаем в магазинах на границе с
Россией. Колбаса у них тоже, в основном из конины, неприятная.
-
Вас с Владимиром и Полем узнают на улице? Просят автограф?
- Автограф не просили, но когда выходим втроем в
город, на нас смотрят, как на инопланетян. Пальцем показывают. Монголы
дружелюбные. Кумыс предлагают выпить, но мы режимщики. Несколько раз подходили
и неожиданно заговаривали на русском языке и рассказывали, где учились в
России.
- В
команде-то не пьют?
- Нет. Договорились, что выпьем кумыса, когда выиграем
чемпионат.
-
Есть в чемпионате Монголии звездные игроки?
- Есть ребята, поигравшие в прибалтийских лигах,
но никого известного. Я хотел Алексея Сапогова пригласить, но связь с ним
сейчас потеряна.
- У
вас в инстаграме были фотографии, что
ваша команда играла в это сезоне в четырех разных комплектах формы.
- Многие мои друзья обратили на это внимание. На
самом деле мы начали сезон в старой форме, потому что новая была не готова, а
теперь ее наконец-то подвезли, и мы будем играть только в трех новых вариантах
формы.
- Монгольских
игроков в вашей команде кого-то выделите?
- Молодые парни из линии атаки Мгуш и Ганхуяг,
хорошо играют и забивают.
- С тренером
на каком языке общаетесь?
- Когда нет переводчика или его жены (она у него
хорошо говорит по-русски), общаемся на смеси русского и монгольского. Мы
выучили, как основные футбольные термины звучат по-монгольски.
- В
конце разговора, хотелось бы узнать, болеете Вы за какой-нибудь футбольный
клуб?
- Я всегда болел и болею за свой родной клуб
«Царское село», чьим воспитанником являюсь. Считаю ее футбольную школу одной из
лучших в стране. Так, воспитанник команда Илья Скроботов играет за юношескую
сборную до 17 лет, перешел недавно в дубль «Зенита». На прошедшем чемпионате
России среди команд 2001 года рождения, в составе сборной Северо-запада играли
Евгений Антонов и Иван Онуфриенко. Они, как и я, воспитанники Кузнеченкова
Игоря Николаевича. Надеюсь, когда-нибудь,
моя родня команда найдет спонсоров и повторит путь «Тосно». А из зарубежных клубов болею за «Манчестер
Юнайтед». Пользуясь, случаем, передаю через «Советский спорт» привет из
Монголии хорошей девушке Альфие, а так же Чернову Роману Геннадьевичу и всему
ФК «Динамо-Альянс».