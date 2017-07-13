Кумыс, степь, искусственные поля и чемпионат Монголии по футболу

«Советский спорт» начинает серию интервью с российскими футболистами, которые играют в экзотических чемпионатах. Сегодня, интервью с российским полузащитником Михаилом Зайцевым, игроком монгольского футбольного клуба «Хангарьд».

- Михаил, вы воспитанник санкт-петербургской футбольной школы «Царское село», в России сыграли только за ФК «Русь». Многие говорят, о том, что этот клуб мог повторить успех «Тосно», если б не проблемы с финансированием

- По условиям «Русь» был серьезным клубом, с отличным персоналом и менеджментом. На отличном уровне был медицинский штаб. Зарплату выплачивали во время. Но случилось как случилось.

- После «Руси» вы играли в Прибалтике. Оцените уровень чемпионатов по сравнению с Российским.

- В Эстонии поиграл в высшим дивизионе за «Локомотив», потом играл в Латвии. Что бы играть в эстонском чемпионате пришлось делать вид на жительство. Межсезонье играл в России, сыграл три месяца за «Тосно-2». Оба чемпионата – это уровень второго российского дивизиона. Но в Эстонии чемпионат посильней латвийского.

- Как получилось, что после прибалтийских чемпионатов вы попали в этот загадочный чемпионат Монголии?

- Мы с моим другом по «Руси» Егором Потаповым по протекции тренера Кузнеченкова Игоря Николаевича поехали играть в Эстонию, там познакомились с агентом Вячеславом Мартыновым, который пристроил Егора в чемпионат Литвы, а потом Киргизии, а мне предложил перейти в Монголию. Когда у меня закончился контракт с «Лиепая», я согласился на этот вариант. В любом случае это лучше, чем тут играть на КФК

- Расскажите про город и свой клуб «Хангарьд». Город, насколько я понимаю, второй по значимости после столицы Улан-Батора?

- Когда ехали, с моим другом и тоже игроком Владимиром Ульдяковым, то думали, что Монголия – это степь и юрты. Но все оказалось не совсем так. Улан-Батор так вообще на Москву чем-то похож. А у нас в городе и многоэтажные дома и юрты. Когда прилетели, увидели на стенах и заборах у аэропорта свастику и руны, у водителя, который нас вез на базу татуировка в виде свастики. Спросили, почему ее так много в Монголии. Оказалось, что большинство жителей проповедует буддизм и для них это знак Солнца. Наш стадион по сравнению с национальным, конечно уступает, но он второй по вместительности в стране. Семь тысяч. Только мы и лидер чемпионата «Эрчим» играем матчи на своем стадионе, все остальные клубы принимают команды на национальном стадионе. Так, что у нас все выездные игры проходят в столице Монголии, до которой шесть часов на автобусе. Едешь и думаешь о жизни. Бескрайние степи, юрты, стада баранов, лошадей, овец. Километров сто нет сотовой связи. Ходили в горы. Смотрим, стоит колесо обозрения. С одной стороны его высшая точка ниже соседнего дома, с другой стороны ниже горы. То есть, с него ничего в две стороны не видно. Еще удивило огромное количество дорогих внедорожников на дорогах Монголии. Такое ощущение, что в каждой семье есть «круизер» или «лексус 570».

- Вас хорошо приняли в команде?

- А мы прилетели за день до игры. Поспали, потренировались и в бой. Отношение было хорошее.

- Что удивило в чемпионате Монголии?

- Во-первых, как я уже сказал, что за исключением нас и «Эрчима», все остальные команды играют свои матчи на национальном стадионе, только вывеска меняется, кто сегодня в гостях, а кто дома. Во-вторых, все поля искусственные. В-третьих, перед матчем и после матча, команды выстраиваются в линейку и обмениваются рукопожатием, как в хоккее или волейболе. Еще меня очень удивили, что монгольские футболисты постоянно играют в покер на деньги. У нас в России, да и в Прибалтике, игра в карты на деньги, как правило, под запретом. А тут, выехала команда в Улан-Батор на гостевую игру, сразу достаются карты, и начинается игра. Монголы очень любят покер.

Публикация от Zaits8 (@zaits8) Июл 10 2017 в 1:39 PDT

- На что претендует «Хангарьд» в этом чемпионате? С чемпионом все понятно - «Эрчим»?

- Нет. Шансы у нас еще есть. Начало сезона было провальным, но потом мы выдали победную серию и идем на втором месте в шести очках от лидера. Обыграли еще одного претендента на победу – «Улан-Батор Сити», где тренер испанец. Из Монголии только первое место попадает в Кубок АФК(азиатская Лига Европы) сразу же в групповой этап без отбора)

- С кем сдружились в команде?

- Мы с Володей живем на базе с нигерийским нападающим команды, который уже семь лет играет в Монголии, Поуль Чуква, но все его называют, Пол Эбука, сдружились с ним, научили нескольким русским словам. Общаемся с ним на смеси английского, русского и монгольского языков. На базе живет еще несколько команд, которые играют под эмблемой «Хангарьд» в других видах спорта. Как в Советском союзе, на базе ЦСКА вместе жили представители разных видов спорта. К нам подошел один монгол и на чистом русском языке спросил: «откуда мы?» Оказалось, играет за волейбольный «Хангарьд», а в свое время учился в Иркутске в университете.

- Много монголов разговаривает с Вами на русском?

- В Эрданете, где базируется «Хангарьд» даже есть русский район, когда в него въезжаешь, вас встречает большой портрет Ленина на одном из высотных домов.

- Много иностранных игроков в чемпионате и есть ли лимит на легионеров?

- Лимит есть. Не больше четырех иностранных игроков на поле. А в заявке на сезон ограничений нет. Больше всего иностранных игроков из Японии, у них дружественные отношения с Монголией и футболисты, которые не могут себя проявить на родине едут сюда.

- А кроме Вас русские игроки есть в чемпионате?

- Да, еще четыре игрока. Сейчас трехнедельная пауза в чемпионате, может быть, к нам еще россияне в команду приедут.

- С чем сравним уровень чемпионата Монголии?

- С Лигой чемпионов (смеется)! А если серьезно, то уровень между нашим КФК и вторым дивизионом.

- А зарплаты, тоже на уровне КФК?

- Нет. У лидеров чемпионата Монголии зарплаты выше, чем у средней команды во втором российском дивизионе, но до зарплат ФНЛ очень далеко.

- Много болельщиков ходит на матчи?

- У нас на домашних матчах собирается примерно половина стадиона. Когда играли с «Улан-Батор Сити» в гостях пришло около десяти тысяч зрителей. Там сразу за стадионом стоят дома и можно футбол смотреть из окна. Бывает, что на разминке мячи улетали за пределы стадиона, но в окна не попадали.

- Как с фанатами в Монголии? Есть ли жаркие дерби? Околофутбол?

- Активная фанатская поддержка есть у трех клубов. У нашего и «Эрчима» с «Улан-Батор Сити». Но ультрас- группировок, в нашем понимании, нет ни у одного клуба. Обычно кричат только название клуба, за который болеют.

- Собираетесь вместе с командой на ужин, например?

- Нет. Но, после неудачной серии, наш тренер собрал команду у себя на даче на шашлыки, перед матчем с «Унаганудом». Пошло на пользу - выиграли. Кстати, «Унагануд»- чемпион Монголии по футзалу. Зимой все команды кроме «Эрчим» играют полноценный чемпионат по футзалу. Победитель играет в кубке Азии по футзалу. То есть, за один год можно выиграть чемпионат Монголии по футболу с кубком Монголии и чемпионат Монголии по футзалу с кубком Азии по футзалу.

Публикация от Zaits8 (@zaits8) Июл 10 2017 в 1:38 PDT

- Как монгольская кухня? Устали от конины?

- Да (смеется)! От нее и местной баранины, которая не в лучшую сторону отличается от российской и вкусом и запахом. Когда совсем невмоготу – берем с Володей такси и едем на границу покупать российские продукты. У нас в городе нет сыра, его мы закупаем в магазинах на границе с Россией. Колбаса у них тоже, в основном из конины, неприятная.

- Вас с Владимиром и Полем узнают на улице? Просят автограф?

- Автограф не просили, но когда выходим втроем в город, на нас смотрят, как на инопланетян. Пальцем показывают. Монголы дружелюбные. Кумыс предлагают выпить, но мы режимщики. Несколько раз подходили и неожиданно заговаривали на русском языке и рассказывали, где учились в России.

- В команде-то не пьют?

- Нет. Договорились, что выпьем кумыса, когда выиграем чемпионат.

- Есть в чемпионате Монголии звездные игроки?

- Есть ребята, поигравшие в прибалтийских лигах, но никого известного. Я хотел Алексея Сапогова пригласить, но связь с ним сейчас потеряна.

- У вас в инстаграме были фотографии, что ваша команда играла в это сезоне в четырех разных комплектах формы.

- Многие мои друзья обратили на это внимание. На самом деле мы начали сезон в старой форме, потому что новая была не готова, а теперь ее наконец-то подвезли, и мы будем играть только в трех новых вариантах формы.

- Монгольских игроков в вашей команде кого-то выделите?

- Молодые парни из линии атаки Мгуш и Ганхуяг, хорошо играют и забивают.

- С тренером на каком языке общаетесь?

- Когда нет переводчика или его жены (она у него хорошо говорит по-русски), общаемся на смеси русского и монгольского. Мы выучили, как основные футбольные термины звучат по-монгольски.

- В конце разговора, хотелось бы узнать, болеете Вы за какой-нибудь футбольный клуб?

- Я всегда болел и болею за свой родной клуб «Царское село», чьим воспитанником являюсь. Считаю ее футбольную школу одной из лучших в стране. Так, воспитанник команда Илья Скроботов играет за юношескую сборную до 17 лет, перешел недавно в дубль «Зенита». На прошедшем чемпионате России среди команд 2001 года рождения, в составе сборной Северо-запада играли Евгений Антонов и Иван Онуфриенко. Они, как и я, воспитанники Кузнеченкова Игоря Николаевича. Надеюсь, когда-нибудь, моя родня команда найдет спонсоров и повторит путь «Тосно». А из зарубежных клубов болею за «Манчестер Юнайтед». Пользуясь, случаем, передаю через «Советский спорт» привет из Монголии хорошей девушке Альфие, а так же Чернову Роману Геннадьевичу и всему ФК «Динамо-Альянс».