Любош Михел: Луческу считает, что нет свободной команды его уровня

В 2008 году Любош Михел закончил карьеру арбитра и стал директором отдела международных соревнований "Шахтера" Фото: Gettyimages.ru

Арбитр ФИФА, который в 2008 году обслуживал финал Лиги чемпионов в Москве, рассказал «ССФ» о работе в Греции под руководством Ивана Саввиди, беседах с Мирчей Луческу и поддержал новые технологии в футболе.

«ПРЕЗИДЕНТ НИКОГДА НЕ ДОВОЛЕН»

С Михелом мы знакомы давно – много лет работали вместе в донецком «Шахтере». С некоторых наших футбольных приключений до сих пор не снят гриф секретности. Когда украинский кризис и война стали рушить привычный мирный уклад, мы оба покинули клуб. Любош подался на юг Европы, став важным человеком в греческом ПАОКе.

– Каков круг ваших обязанностей в клубе?

– Член совета директоров, спортивный директор, вице-президент. Академия, трансферы, первая команда, молодежь, аренды – все, что касается спортивной жизни клуба, это моя тема.

– А я читал, что вы президент.

– Был такой момент. Мне не очень понравилось. Представьте, каждый день на подпись приносят гору бумаг, еще и на греческом. Это не мое. Я сосредоточился на спортивной составляющей. А президентом клуба стал его владелец Иван Саввиди.

– Прошлый сезон ПАОК может занести себе в актив, верно?

– Да. После 14-летнего перерыва команда выиграла трофей – Кубок Греции. ПАОК – большой клуб, у него много болельщиков, которые долго ждали такую победу. Это был праздник для всего города. Когда в 4 утра команда приехала к Белой башне, одной из достопримечательностей Салоник, нас ждали 7–8 тысяч болельщиков! Кроме того, в чемпионате ПАОК отстал от победителя «Олимпиакоса» только на три очка, в Лиге Европы мы вышли из группы. Но самое главное, что команда возродила игру, которая нравится трибунам. Болельщики довольны.

– А президент клуба?

– Президент никогда не доволен полностью. Так будет, наверное, пока не выиграем чемпионат или Лигу Европы. Цели у него максимальные. ПАОК – личная любовь Саввиди. Он успешный предприниматель, один из очень уважаемых российских бизнесменов. Теперь хочет вывести на высокий уровень клуб, который много лет страдал. Главная сила ПАОК – болельщики по всему миру, не только в Греции, но и в Австралии, Америке, Германии. Думаю, в общей сложности их больше миллиона человека.

Фанаты ПАОКа – одни из самых горячих в Греции. Фото: Gettyimages.ru

«ГРЕЧЕСКАЯ ПРЕССА ОЧЕНЬ ВЛИЯТЕЛЬНА»

– Чем отличается греческий футбол от украинского, российского?

– Два главных момента – болельщики и пресса. Здесь они имеют огромное влияние. В одних только Салониках пять-шесть крупных сайтов, пишущих о футболе. В Греции выходит около семи ежедневных спортивных газет, где 80% места отводится футболу. Только успевай следить за новостями.

– И все они достоверные?

– Сейчас время трансферов, ежедневно нахожу в Интернете фамилии игроков, которые якобы уже в ПАОКе. Но я, спортивный директор, впервые их вижу.

– А каково влияние болельщиков?

– Они очень помогают клубу. Хотя могут от избытка чувств и создать проблемы. В финале Кубка Греции были драки между фанатами. Теперь ПАОК наказан, несколько матчей проведем с пустыми трибунами.

– Что скажете о судействе?

– Можно не комментировать? Просто меня уже четыре раза штрафовали из-за реплик в адрес рефери. Большая проблема греческого футбола – отсутствие равного отношения ко всем клубам. Каждый пусть понимает это по-своему.

Мирча Луческу успешно работал с Михелом на Украине, но в России не преуспел Фото: Gettyimages.ru

«ЛУЧЕСКУ БЕЗ РАБОТЫ ЗАБОЛЕЕТ»

– Вы в ПАОКе уже соприкасались с российским футболом. Имею в виду переход Роберта Мака в «Зенит». Были тогда в Санкт-Петербурге, виделись с Мирчей Луческу?

– Все решилось в телефонном режиме. Пока мне делали визу, трансфер состоялся. А теперь договорились по тому же игроку – снова по телефону. Мак вернулся в ПАОК на год в аренду.

– Почему у Луческу не получилось в «Зените»?

– Команда переживает смену состава. Такие исполнители, как Данни, уже утратили былой уровень. Новичкам необходимо время на адаптацию. Если бы Мистер остался еще на год, все бы у него получилось. Кстати, Моуриньо отмечает, что у него команда всегда сильнее во втором сезоне. Кстати, я бы не стал категорично утверждать, что у Луческу не получилось. «Зенит» стал третьим, но не с таким отставанием, чтобы говорить о провале.

– Покинув «Зенит», Луческу едва ли не впервые в своей биографии получил творческий отпуск.

– Мы с ним беседовали десять дней назад. Он сказал, что такая ситуация у него впервые за 30 лет. Расставание с «Зенитом» случилось поздно, когда все клубы уже были с тренерами. По словам Мистера, на данный момент нет свободной команды его уровня. Думаю, очень скоро он найдет себе клуб. В мире футбола Луческу – фирменный знак. Его последняя песня далеко не спета. Без работы он заболеет.

– Какие у вас предпочтения в чемпионате России?

– Пока был Луческу, смотрел матчи «Зенита». Любопытно наблюдать также за ЦСКА, «Спартаком». Но тех футболистов, которые нам нравятся, привезти из России в Грецию практически невозможно. Уровень зарплат слишком разный.

«У КАЖДОЙ ЭПОХИ СВОЯ КРАСОТА»

– На Кубке конфедераций-2017 впервые применялись судейские новинки, в частности видеоповторы.

– Я обеими руками за новые технологии, помогающие арбитрам принимать верные решения. И опробовать их надо на подобных турнирах. Но и ФИФА признает: до совершенства еще далеко. Мы с вами увидели эксперимент, который вскрыл и проблемные ситуации. В кабинете можно нарисовать самую красивую схему, но ее надо опробовать на деле. Кстати, Греция хочет использовать такие технологии в своем чемпионате. Речь как раз о видеоповторах. Иван Саввиди взялся спонсировать этот проект, призванный сделать судейство в стране более чистым.

– Выходит, в ваше время судить было сложнее?

– Каждая эпоха имеет свою красоту. Люди жили без мобильных телефонов и нормально себя чувствовали. Сейчас у каждого есть мобильник. Может, это лучше, может, хуже. Но технологии врываются в нашу жизнь. Важно не перегнуть палку, чтобы судья не выходил на поле с мыслью: сейчас все за меня сделают, увидят, подскажут, поправят. Технологии должны помогать, а уж как их участие в игре будет дозироваться, решать людям из ФИФА.

– На крупных футбольных форумах уровень судейства зачастую ниже уровня играющих команд.

– Есть такая проблема. Это уже политический вопрос. Ставится задача вызвать арбитров из всех конфедераций. В итоге приезжают парни, скажем, из Вануату. Да они, может, вообще впервые оказываются на 60-тысячном стадионе! На финальные состязания надо брать лучших, без учета территориальной принадлежности.

– Вы скучаете по судейству?

– Не скучаю. Стараюсь смотреть вперед. У меня дома нет музея с футболками. Вопросы, которыми сегодня занимаюсь, гораздо обширнее, требуют более креативного подхода. А что судья? От воскресенья до воскресенья готовишься к матчу. Пришел, отсудил – и все.

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