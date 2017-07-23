Почему «Спартак» «сольет» этот чемпионат. Колонка Юрия Цыбанева

Обозреватель «Советского спорта» – о показательной для чемпиона ничьей с «Уфой».

У «Спартака» началась другая жизнь. Прежнюю, пропитанную молодой пылкостью и увенчанную чемпионским титулом, можно забыть. Признаки такой перемены появились незамедлительно.

Ни разу за весь прошлый сезон соперник «Спартака» не увернулся от поражения в концовке игры – а «Динамо» в предыдущем туре сумело. Ни разу за чемпионский год матчи с участием красно-белых не завершились без гола – а сейчас в Уфе случилось.

А самое-то показательное вот в чем. Массимо Каррера, похоже, все понял про наступающую другую жизнь. Да и как можно не понять, если игру с «Динамо» его команда домучивала, что называется, на ободах, а Луис Адриано, ворвавшись в сезон, как никто, на точке кипения, уже после двух матчей переместился из зоны вдохновения в зону мышечной усталости. Поэтому в Уфе Каррера предложил команде новую идею. Не вскипать, а этак поваривать игру на умеренном огоньке. Ну да, - сыграть на классе. И получил, в прямом смысле слова, нулевой результат.

Между тем, играть именно в таком ключе «Спартаку» предстоит еще не раз. Если, разумеется, он не пожелает помереть прямо на поле, к чему оказался близок против «Динамо».

И заметьте, кстати сказать, с каким скрупулезным вниманием к спартаковским реалиям расписан нынче для них календарь. Юрий Семин давеча бросил: «Хорошо ЦСКА составляет себе календарь». Так «Спартак», надо заметить, делает это не хуже! Со всеми топ-соперниками он успеет сыграть еще до того, как окунется в бурные воды Лиги чемпионов. Никого добросовестные составители расписания не упустили: «Краснодар» повстречается красно-белым в 3-м туре, «Зенит» - в 4-м, ЦСКА – в 6-м, «Локомотив» - в 7-м, «Рубин» - в 9-м. И даже пресловутый перелет в Хабаровск поместился в отрезок чемпионата, предшествующий лигочемпионской страде.

Ну, все условия для полноценных битв на двух фронтах! Ибо накануне встреч с большой Европой и переводя потом дух после оных, можно будет включать энергосберегающий ресурс – подбор соперников, согласно стратегическому замыслу, позволит.

Вот такую энергосберегающую модель и опробовал в Уфе Каррера. Но «на классе» у «Спартака» получилось почти по Жванецкому: «Пьешь одну рюмку, другую, третью – а в четвертой вода…». Этак дистилированно получилось.

Две веские причины предвещают «Спартаку» в чемпионате резкое отступление с завоеванной весной позиции.

Первая. У «Спартака» работы Карреры слаба обязательная игровая программа. То, что на футбольном жаргоне называется «посевом» игроков. Причем слаба и при оборонительном контроле за соперниками, и при завершении своих атак. Каррера делает другую ставку - на удаль, на боевитость, на искру. И коли учесть, что новых помощников он выписал себе по «физике» и по резерву, а отнюдь не по футбольной геометрии – значит, уверен, что ставка его единственно правильная. Да только вот «Спартак», выигрывающий на классе, никто из нас с вами не видел при Каррере еще ни разу…

Вторая причина. Российская начинка спартаковского состава постепенно потеряла прежнюю сочность, чтоб не сказать износилась. С потерей Зобнина и с накрывшей Глушакова слабостью удельный вес «наших» в команде стал уступать отдельно взятому российскому потенциалу и «Зенита», и ЦСКА, и даже, пожалуй, «Локомотива». Подтягивать Тимофеева или Бакаева к уровню, допустим, весенних Зобнина и Глушакова – задача неимоверно трудоемкая, в лихорадке-то турнирных будней. Между тем, именно российская прослойка, не раз проверено, служит незаменимой ментальной опорой.

Словом, не удивлюсь, если «Спартак», взяв пример с прошлогоднего «Ростова», сделает ныне главную ставку не еврокубок. Он ведь на прежнюю команду Бердыева сильно похож именно в этом – в способности достигать точки кипения.

А ближайший календарь, с «Краснодаром», «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом» и «Рубином» почти что в ряд, послужит для красно-белых великолепной репетицией, вполне достоверной и показательной, перед Лигой чемпионов.