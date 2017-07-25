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Свидетели сухого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)

Константин Белюков, Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
"Арсенал" - ЦСКА - теперь предпоследний "сухой" матч армейцев в Лиге чемпионов
"Арсенал" - ЦСКА - теперь предпоследний "сухой" матч армейцев в Лиге чемпионовФото: ПФК ЦСКА

Свой последний сухой матч в Лиге чемпионов Игорь Акинфеев провел 1 ноября 2006 года. 25 июля 2017 года в матче с АЕКом эта серия закончилась. «Советский спорт» вспоминает всех игроков ЦСКА, которые были в заявке на том матче с «Арсеналом».  

Игорь Акинфеев 
Сейчас: 31 год, вратарь ЦСКА

Владимир Габулов
Сейчас: 33 года, вратарь «Арсенала» (Тула) 

Алексей Березуцкий
Сейчас: 35 лет, защитник ЦСКА

Василий Березуцкий
Сейчас: 35 лет, защитник ЦСКА

Сергей Игнашевич
Сейчас: 38 лет, защитник ЦСКА

Антон Григорьев
Сейчас: 31 год, защитник «Волгаря» 


Иван Таранов
Сейчас: 31 год, защитник «Крыльев Советов»

Чиди Одиа
Сейчас: 33 года, собирался работать агентом

Дейвидас Шемберас
Сейчас: 38 лет, председатель правления литовской А-Лиги

Евгений Алдонин
Сейчас: 36 лет, полузащитник «Зоркого» (ПФЛ)


Дуду
Сейчас: 33 года, полузащитник «Ботафого» (Бразилия)

Юрий Жирков
Сейчас: 33 года, полузащитник «Зенита»

Даниэл Карвальо
Сейчас: 34 года, полузащитник «Пелотаса» (Бразилия) 

Милош Красич
Сейчас: 32 года, полузащитник «Лехии» (Польша)

Вагнер Лав
Сейчас: 33 года, нападающий «Аланьяспора» (Турция)

Элвер Рахимич
Сейчас: 41 год, помощник тренера команды 2000 г.р. в ДЮСШ ПФК ЦСКА

Ивица Олич
Сейчас: 37 лет, прошлый сезоне провел в составе «Мюнхена 1860», сейчас без команды

Александр Салугин
Сейчас: 28 лет, нападающий «Амкара»

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