Свидетели сухого матча Акинфеева. Где они сейчас и как выглядят (фото)
Свой последний сухой матч в Лиге чемпионов Игорь Акинфеев провел 1 ноября 2006 года. 25 июля 2017 года в матче с АЕКом эта серия закончилась. «Советский спорт» вспоминает всех игроков ЦСКА, которые были в заявке на том матче с «Арсеналом».
Игорь Акинфеев
Сейчас: 31 год, вратарь ЦСКА
Владимир Габулов
Сейчас: 33 года, вратарь «Арсенала» (Тула)
Алексей Березуцкий
Сейчас: 35 лет, защитник ЦСКА
Василий Березуцкий
Сейчас: 35 лет, защитник ЦСКА
Сергей Игнашевич
Сейчас: 38 лет, защитник ЦСКА
Антон Григорьев
Сейчас: 31 год, защитник «Волгаря»
Иван Таранов
Сейчас: 31 год, защитник «Крыльев Советов»
Чиди Одиа
Сейчас: 33 года, собирался работать агентом
Дейвидас Шемберас
Сейчас: 38 лет, председатель правления литовской А-Лиги
Евгений Алдонин
Сейчас: 36 лет, полузащитник «Зоркого» (ПФЛ)
Дуду
Сейчас: 33 года, полузащитник «Ботафого» (Бразилия)
Юрий Жирков
Сейчас: 33 года, полузащитник «Зенита»
Даниэл Карвальо
Сейчас: 34 года, полузащитник «Пелотаса» (Бразилия)
Милош Красич
Сейчас: 32 года, полузащитник «Лехии» (Польша)
Вагнер Лав
Сейчас: 33 года, нападающий «Аланьяспора» (Турция)
Элвер Рахимич
Сейчас: 41 год, помощник тренера команды 2000 г.р. в ДЮСШ ПФК ЦСКА
Ивица Олич
Сейчас: 37 лет, прошлый сезоне провел в составе «Мюнхена 1860», сейчас без команды
Александр Салугин
Сейчас: 28 лет, нападающий «Амкара»