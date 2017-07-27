«Зенит-Арена» снова ворует. На этот раз – деньги болельщиков!

Как «Зенит» торгует билетами на несуществующие места.

Магическая история с криминальным оттенком произошла в минувшие дни на свежевыстроенной питерской футбольной арене. Если до этого здесь зарабатывали на долгострое (шутка ли, строить стадион почти десять лет, да превысить смету на порядок!), то теперь можно специфическим образом зарабатывать еще и на билетах.

Почему специфическим? Потому что немалую часть абонементов реализовали на те места, которых в природе не существует.

Питерское ноу-хау? Точно!

По порядку. Что же все-таки произошло?

Болельщики «Зенита», которые приобрели абонементы и пришли на первую домашнюю игру (это была встреча с казанским «Рубином»), были неприятно удивлены:

- Абонементы взяли на сектор А207, 11 ряд, 16-е, 17-е и 18-е места, и при посещении матча против «Рубина» оказалось, что места заканчиваются на 15-м. Далее идут места [уже другого сектора] для прессы. Хорошо, что были свободные места. Ладно, строить не могут, но и продать не умеют, – жалуется один фанатов.

- Купил билет на 17-е место в ряду, где только 16 мест, - жалуется другой болельщик.

Ладно, в этом матче болельщики проблему решили. Это ведь только в опросах ВЦИОМа самый популярный клуб играет на берегах Невы. На деле трибуны были полупустыми. А что дальше?

Пострадавшие болельщики обратились в клуб. Вы думаете, им кто-то поменял билеты на другие, с существующими местами? Ошибаетесь! Болелтщиков отослали на сайт: там, мол, составите жалобу в произвольной форме. Составили – идут дни, никто до сих пор не отреагировал.

Журналистам в «Зените» пояснили: при подготовке к Кубку Конфедераций часть кресел на новом стадионе демонтировали, чтобы установить дополнительное оборудование. Всего убрали более 100 мест, а болельщиков об этом не предупредили. Но вроде и Кубок конфедерации давно прошел, и оборудование демонтировали…

Кстати, на схеме продаж для игры Лиги Европы от 3 августа все эти места присутствуют. Правда, с пометкой «занято». Осталось понять, что это «занято» означает? Кто-то купил? Или все-таки изъяли из продажи?

Не будет говорить, что это мошенничество, благодаря которому клуб обогатился, по сути своровав деньги болельщиков. Назовем это халатным исполнением своих обязанностей. Интересно только одно: сколько еще этот балаган со стадионом будет проолжаться?