Сергей Быков: Убить в себе игрока по щелчку пальцев невозможно

Новоиспеченный тренер сборной России Сергей Быков в интервью «Советскому спорту» – о дебюте в новой роли и победе над финнами.

31 июля стало известно, что один из самых авторитетных российских баскетболистов Сергей Быков закончил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб сборной России. Через пять дней уже случился его тренерский дебют: в стартовом матче возрожденного кубка Кондрашина и Белова россияне обыграли финнов (91:75).

«Не хочу акцентировать внимание на себе»

– Сергей… Владимирович, ответите на вопросы?

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– Да, конечно. Можно просто Сергей, – застенчиво ответил Быков, который только что провел свой первый матч в роли тренера сборной России.

– Ваши впечатления от дебюта?

– Не хочу акцентировать внимание на себе. В первую очередь, поздравляю всех с победой. Пока все проходит ровно, команда меня приняла…

В этот момент мимо прошел Семен Антонов и слегка толкнул Быкова по плечу.

– Вот так вот очень тепло меня приняли, – улыбнулся Сергей. – Все поддерживают и понимают, что для меня это новая роль. Интересно было смотреть на игру со стороны. Действующий баскетболист всегда во время матча думает о своем состоянии, а сейчас приходится продумывать и просчитывать кондиции всех игроков.

@sergey_bykov10 твое лицо когда ты попал в тренерский штаб сборной России 😀 Публикация от Тимофей Мозгов (@mozg25) Июл 31 2017 в 12:16 PDT

– Как пришли к решению начать тренерскую карьеру?

– Долго шел и готовил себя к этому. Повезло, что тренировался у многих хороших тренеров. Всегда удивлялся, как четко они контролируют все игровые процессы команды. В общем, мое решение не спонтанно.

– Часто игроки по ходу карьеры записывают какие-то тренировки, упражнения. У вас та же история?

– Нет, такого у меня не было. Это все наматывалось в себе, внутри меня.

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– Когда игрок становится тренером можно спрашивать, убил ли он в себе игрока. Убили?

– Нет, как тут убить? Сразу после первой игры? Нет, конечно. Естественно, я смотрю на игру под прицелом того, как в той или иной ситуации поступил бы я. Также анализирую, смог бы я выполнить этот элемент, как его сделал кто-то на площадке или нет. Думаю, это будет еще долго, ведь это процесс, который не происходит по щелчку пальцами.

«В спаррингах не играю. Меня же все поломают»

– В разных командах разные обязанности у ассистентов. Какие у вас?

– Благодаря главному тренеру Сергею Базаревичу тренировочный процесс проходит очень ровно. Он слушает и слышит своих коллег по всем вопросам.

– Так чем вы занимаетесь на тренировках?

– Всем. Я могу подсказывать парням как игрок, пользовавшийся определенной репутацией. Также задаю тренеру вопросы, которые не мог задать раньше. Например, почему он поступил в этой ситуации именно так или так. Понемногу учусь, но и иногда советую игрокам что-то. Также важно, чтобы тренировочный процесс был правильный: все игроки работали с хорошим настроением и энтузиазмом. В нюансы не стоит вдаваться.

– В спаррингах играете?

– Нет, куда мне. Меня уже все поломают, – улыбнулся Быков и пошел фотографироваться с болельщиками. Их у Сергея с новой должностью не убавилось.

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