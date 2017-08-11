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Никакого «Лестера»! Сегодня стартует сезон АПЛ

Павел Чуринов
Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Никакого «Лестера»! Сегодня стартует сезон АПЛ
Фото: Gettyimages.ru
11 августа произойдет то, что футбольные болельщики ждут с нетерпением –стартует 26-й розыгрыш английской Премьер-лиги. Самый интересный и самый непредсказуемый из всех клубных чемпионатов.  

Конечно, приятно следить за своим чемпионатом, но здесь есть «Зенит», который после приглашения топ-тренера, принялся за массовую покупку талантливых игроков, с которыми заиграл даже и Александр Кокорин. Конечно, «Реал» выиграл Лигу чемпионов, но в Испании борьбу ведут два с половиной клуба – «Барселона», «Реало и наполовину «Атлетико».  Конечно, в Италии, наконец,  может появиться небольшая интрига после того, как «Милан» решил собрать совершенно новый состав на деньги китайских инвесторов, но вряд ли это удастся сделать быстро. Про Германию и речи нет - там вообще все всем уже давным-давно понятно. 

И только чемпионат Англии сможет заставить вас в выходные уставится в телевизор и пристально смотреть за тем, как же родоначальники футбола выявляют сильнейшего в этом сезоне. 

Только «Сити», только хардкор: чего ждать в новом сезоне английской премьер-лиги

Никакого «Лестера» 

Безусловно, «лисы» будут играть в чемпионате, тем более именно их игра с «Арсеналом» даст старт чемпионату. Но не будет таких команд-выскочек, как был «Лестер» два года назад. Уж больно сильно увеличилась пропасть между ведущими клубами Англии и всеми остальными. В этом году сразу семь клубов будут бороться за чемпионство и за шесть мест в еврокубках.

«Челси»

Результат прошлого сезона: 1 место
Главный тренер: Антонио Конте
Приобретения: Антонио Рюдигер, Тьемуэ Бакайоко, Альваро Мората
Потери: Неманья Матич
Прогноз: 2-3 место в чемпионате

Несмотря на крепкие приобретения этим летом, трудно прогнозировать, что «Челси» готов второй год подряд бороться за чемпионство АПЛ. Тем более что новые игроки еще не сыгрались, а Азар, который вел за собой команду в прошлом году, пока еще находится в лазарете. К тому же в этом сезоне «Челси» возвращаются в Лигу чемпионов, и глубины состава для борьбы на всех фронтах им просто может не хватить. 

«Тоттенхэм»

Результат прошлого сезона: 2 место
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Приобретения: -
Потери: Кайл Уокер
Прогноз: 5-7 место в чемпионате 

Итальянский тренер сколотил очень крепкую команду, которая в прошлом сезоне потрепала нервы болельщикам «Челси». Но даже им не хватило сил для того, чтобы стать чемпионами. За это лето «шпоры» вообще не потратили ни фунта на приобретение игроков, а новая кровь для побед просто необходима. В команде остался главный бомбардир – Харри Кейн, а это уже можно считать успехом. Но к конкурентам ушел фланговый защитник – Кайл Уокер, что значительно скажется на игре «Тоттенхэма».

«Манчестер Сити»

Результат прошлого сезона: 3 место
Главный тренер: Хосеп Гвардиола
Приобретения: Бенжамен Менди, Данило, Кайл Уокер
Потери: Фернандо Режес, Келечи Ихеаначо, Хесус Навас, Александар Коларов, Нолито, Бернарду Силва, Эдерсон Мораес
Прогноз: 1-2 место в чемпионате

«Сити» - один из главных претендентов на чемпионство. В прошлом году главной проблемой подопечных Гвардиолы была нестабильная оборона. Все приобретения этого лета направлены на решение этой проблемы, причем все игроки высочайшего уровня, а значит, времени на адаптацию понадобится немного. В сумме с прекрасными исполнителями в нападении, умножая на длину скамейки запасных, получаем команду, способную победить в АПЛ и навести шороху в Лиге чемпионов.

«Ливерпуль»

Результат прошлого сезона: 4 место
Главный тренер: Юрген Клопп
Приобретения: Мохамед Салах, Эндрю Робертсон
Потери: Кевин Стюарт, Лукас Лейва
Прогноз: 3-5 место в чемпионате

Несмотря на то, что руководство «Ливерпуля» во главе с главным тренером кричат на каждом углу, что не продадут Филипе Коутиньо в «Барселону», трудно представить, что каталонцы не добьются своего. А это значит, что лучший игрок «Ливерпуля» уедет в Испанию. Пришедший в команду египтянин Салах вряд ли способен будет заменить лидера. И если на вырученные деньги за бразильца не будет куплена какая-нибудь звезда, то за медали «Ливерпуль» бороться не сможет.

«Арсенал»

Результат прошлого сезона: 5 место
Главный тренер: Арсен Венгер
Приобретения: Александр Ляказетт
Потери: Войчех Шченсны 
Прогноз: 3-5 место в чемпионате

Арсен Венгер уговорил руководство на громкий трансфер, тем самых приглушив разговоры болельщиков об его отставке. Суперкубок Англии «Арсенал» уже выиграл в этом сезоне, обыграв «Челси», но рассчитывать на чемпионство в этом сезоне будет сложно. Но не из-за проклятия четвертого места, а из-за усиления соперников. Так же «канониры» пропустят сезон в Лиге чемпионов и сыграют в Лиге Европы. Может оно и к лучшему - не придется проигрывать «Баварии».

«Манчестер Юнайтед»

Результат прошлого сезона: 6 место
Главный тренер: Жозе Моуринью
Приобретения: Ромелу Лукаку, Неманья Матич, Виктор Линделеф
Потери: Аднан Янузай, Уэйн Руни
Прогноз: 1-3 место в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» провел неплохой предсезонный сбор, прикупив по сильному игроку в каждую зону, сохранив всех своих лидеров, кроме Уэйна Руни. Но мало кто верил в его светлое будущее в составе «дьяволов». По слухам, Моуринью может договориться о приобретении Гарета Бэйла, а это будет весомым вкладом в борьбу за чемпионство. 

«Эвертон»

Результат прошлого сезона: 6 место
Главный тренер: Роналд Куман
Приобретения: Дэви Классен, Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Сандро Рамирес, Уэйн Руни 
Потери: Ромелу Лукаку
Прогноз: 6-7 место в чемпионате

«Ириски» уверенно вошли в группу лидеров, легко расправляясь со всеми, кто ниже них в таблице. Возвращение Руни и приход лучшего игрока «Аякса» дадут им уверенность в матчах с лидерами. Но уж больно сильны лидеры в этом сезоне.

Как результат – невероятно интересный чемпионат и непредсказуемый итог. В лучших традициях голливудских фильмов, но с британским акцентом.


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