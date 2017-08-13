Сборная в Казани: «+57» за три дня

Российские баскетболисты, продолжающие подготовку к чемпионату Европы, стали победителями турнира в Казани со стопроцентным результатом: три матча - три победы. Последнюю наши одержали над сборной Исландии – 82:69.

В этой игре заявка российской команды впервые не была расширенной (в товарищеских матчах это допускается), а состояла из «классической» дюжины баскетболистов. Помимо Алексея Шведа, оставшегося в Москве из-за небольшой травмы голеностопа, сегодня главный тренер Сергей Базаревич дал отдохнуть Дмитрию Хвостову и Андрею Зубкову. Кроме того, Андрей Воронцевич не выходил на площадку во второй половине, а Никита Курбанов – в четвертой четверти.

В ФУТБОЛЕ У ИСЛАНДЦЕВ ПОЛУЧАЕТСЯ ЛУЧШЕ

Если футбольная сборная Исландии поразила всех на прошлогоднем чемпионате Европы, где она умудрилась шагнуть аж в четвертьфинал, то в баскетболе представителям северного острова до столь громких успехов пока далековато. Хотя предстоящий ЧЕ-2017 станет для исландцев вторым подряд, я вовсе не уверен, что в этом году им удастся одержать на первенстве континента хотя бы одну победу. В 2015-м, например, не удалось: пять поражений в пяти матчах. С сильными игроками там тоже большие проблемы. Показательно, что в расширенный сегодняшний состав исландцев входит Йон Стефансон, который в свое время много поиграл в сильных европейских клубах, включая испанские и наше питерское «Динамо» (была такая симпатичная команда, ее сам Дэвид Блатт тренировал), но в сентябре справит 35-летие. В Казани Стефанссон, правда, на площадку не выходил.

Матч с Исландией по сюжету получился очень похожим на пятничную игру против венгров. Наши тоже вели в счете с первой до последней минуты, тоже без видимых проблем уже в первой половине оторвались на 19 очков и тоже не сумели добиться большего: все оставшееся время разница то сокращалась, то увеличивалась опять. Итоговые результаты двух матчей вышли почти одинаковыми: по 69 пропущенных очков, и лишь на два меньше набранных, чем с венграми – 82 вместо 84. И «+57» по сумме всех игр казанского турнира.

КУЛАГИН-МЛАДШИЙ РАЗОШЕЛСЯ НЕ НА ШУТКУ

Единственное отличие: если в пятницу россияне не подпускали соперника ближе «+10», то исландцам в самом начале последней четверти удалось сократить дистанцию до четырех очков. Произошло это во многом потому, что наши решили удержать победу без лишней толкотни и за счет трехочковых, а они в третьем периоде (после 50 с лишним процентов реализации до большого перерыва) у хозяев категорически не пошли - 0 из 6.

Впрочем, в четвертой четверти россияне поправили прицел, и уже на 36-й минуте все успокоилось: 74:59 в нашу пользу после рывка 14:3. Солировал на этом отрезке молодой разыгрывающий Михаил Кулагин, накануне серией из четырех дальних попаданий уничтоживший сборную Германии. Сегодня от вышел на игру в стартовой пятерке (Хвостова-то не было) и тоже сделал «трехочковый покер», а всего на казанском турнире реализовал из-за дуги 8 бросков из 14, то есть, 57,1%. Неплохо для 23-летнего дебютанта, хотя действия Кулагина-младшего в качестве плеймейкера пока вызывают слишком много вопросов. На ЧЕ-2017 он пригодится сборной, скорее, как снайпер-джокер. Таких выпускают, когда у команды возникает ступор в нападении: помог разбудить атаку двумя-тремя попаданиями – отлично, нет - что ж, значит, «не взошло», можно обратно на скамейку сажать.

В остальном ничего примечательного в сегодняшнем матче, пожалуй, не происходило. Ну, не отмечать же в очередной раз Мозгова, от которого исландские «викинги» ожидаемо отскакивали, как от стенки? Короче, выиграли - и выиграли. И пошли дальше.

В ГАМБУРГЕ НАШИХ ЖДУТ СЕРБЫ

Дальше, кстати, будет поинтереснее. В следующий уик-энд, с 18 по 20 августа, команда Базаревича впервые за это лето сыграет за границей (до Казани, напомню, был только питерский «Кубок Кондрашина и Белова») и впервые за полтора года под руководством нового тренера встретится с соперником экстра-класса: среди участников турнира в Гамбурге, который тоже пройдет по круговой системе, помимо поляков и хозяев-немцев значится сборная Сербии – серебряный призер олимпийского Рио-2016. Вот там и поглядим: и на Мозгова, и на Кулагина, и на всех остальных.

Кстати, с сербами нам играть не только в Гамбурге, но и в Стамбуле, на групповой стадии ЧЕ-2017. Как и с турками, латышами, бельгийцами и сборной Великобритании. В плей-офф из шести команд выходят четыре. Чемпионат стартует 31 августа. А между ним и Гамбургом у россиян еще запланирован только один матч: 25 августа, в Хельсинки, против Финляндии.

Международный турнир

3-й тур

Россия – Исландия - 82:69 (24:15, 24:16, 12:23, 22:15)

Россия: М.Кулагин (20), Мозгов (15), Фридзон (11), Антонов (8), Ивлев (8), Воронцевич (5), Бабурин (3), Д.Кулагин (4), Колюшкин (3), Ильницкий (3), Курбанов (2), Трушкин (0).

Исландия: Херманссон (22), Палссон (12), Вильяльмссон (11).

13 августа. Казань. «Баскет-холл».

2-й тур. Россия – Германия – 89:60, Венгрия – Исландия – 56:60.

Россия – 3 победы-0 поражений, Германия – 1-1, Исландия – 1-2, Венгрия – 0-2.

Мач 3-го тура Германия – Венгрия состоится сегодня.