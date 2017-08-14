Евгений Малкин: Оксимирон и Слава КПСС? Не понимаю, о ком вы сейчас говорите?!

Евгений Малкин на церемонии «Харламов Трофи» в редакции «Советского спорта» был на редкость остроумен, отвечая на вопросы.





«НЕ ЛЮБЛЮ, КОГДА ЛОМАЮТ НОСЫ»

- Евгений, сначала зададим вам вопросы от болельщиков. Вы недавно нанесли символический удар по мячу перед матчем ЦСКА – «Спартак». За кого болели?

- Я ждал этот вопрос! В футболе я болею только за сборную России. У меня нет симпатий ни к ЦСКА, ни к «Спартаку», ни к «Динамо» или «Зениту». Стараюсь по возможности наблюдать за любыми видами спорта, включая футбол и баскетбол. Интересны «Барселона», «Реал», премьер-лига Англии. Но тут тоже нет любимчиков.

А вот сборная России – да! Всегда болею и переживаю. Порадовали легкоатлеты в Лондоне. Кто-то говорит, что они побеждали не для нашей страны из-за допинг-скандала? Пусть флаг был нейтральным, но медали выиграли для нас с вами. Спасибо им огромное!

- Павел Дацюк недавно заявил в интервью «Советскому спорту»: «Я верю, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду ближе к Новому году». А у вас такая вера есть?

- Все игроки об этом думают и мечтают сыграть на Олимпиаде. Я – не исключение. Присоединюсь к словам Паши, что надежда умирает последней. Будем верить в лучшее.

- Вам на мобильный когда-нибудь звонил президент страны Владимир Путин?

- Нет. Я же не Александр Овечкин.

- Вы недавно ездили в Сочи на турнир по единоборствам, встречались с Путиным. А в турнире победил боец Василевский.

- Вы же видели Василевского, вратаря «Тампы» - два метра ростом! – шутит Малкин. – В целом все получилось очень здорово. Мы летали в Сочи небольшой компанией. Все было организовано на высшем уровне. Вечером проходили бои с участием российских спортсменов. Как сказал о них Владимир Владимирович, «это очень крутые парни».

Но для меня этот вид спорта немного тяжеловат. Трудно наблюдать за тем, как хрустят кости и ломаются носы. Я не любитель драк, не так часто их смотрю. Но всегда переживаю за наших бойцов. Здорово, что они победили.

- В последние дни интернет сходит с ума от рэп-батла Оксимирона против Славы КПСС. Как вы к этому относитесь, и кто ваш любимый рэпер?

- Я даже не представляю, о чем вы сейчас говорите! Ну кто у нас рэпер? Они все известные – Тимати, Джиган, Харламов, - Малкин подмигивает Александру Харламову. – Может, сегодня вечером посмотрю по YouTube. Если это популярно, и молодежи нравится – слава богу. Пусть получают удовольствие, кайф. Но мне кажется, там одна нецензурная брань. Я не прав?

- Какой вопрос от болельщиков вам показался самым интересным?

- Наверное, о рэперах. Это было неожиданно!

«ГАЛКИН – НЕСПОРТИВНЫЙ МУЖЧИНА»

- Как вы ощущаете себя в роли отца? Какие черты характера, похожие на вас, проявляются у маленького Никиты?

- Слава богу, что сын на меня не похож. Он намного красивее! – улыбнулся Малкин. – Тяжело передать словами, что я чувствую, находясь рядом с ним каждый день. Это самые замечательные чувства на свете. Даже хоккей рядом не стоит, никакой Кубок Стэнли.

Кем он будет? Не хотелось бы забегать вперед, но любой отец-хоккеист мечтает поставить своего сына на лед. И я – не исключение. Я попытаюсь. Плохим буду учителем или хорошим – время покажет. А дальше сын сам решит, по какой дороге пойдет.

- На одном из шоу Максим Галкин, представляя обладателя Кубка Стэнли, назвал вас как футболиста. Вы не обиделись? – коварный вопрос задал седовласый репортер.

- Я отнесся спокойно. Все мы ошибаемся! Ну а Максим Галкин занимается другим творчеством. Он, наверное, неспортивный мужчина. Может, оговорился. Никакой обиды. Надо к этому относиться с юмором. Что ж здесь такого? Кто-то меня знает, а кто-то – нет.

- Болельщики «Магнитки» признала лучшим хоккеистом клуба всех времен Сергея Мозякина, а не вас, воспитанника школы. Это не задело? – продолжал идти в атаку ветеран пера.

- Мозякин своей игрой доказывает, что он – лучший хоккеист не просто минувшего сезона, а последних 10 лет в лиге. Посмотрите, что он делает в каждом матче.

То, что не стал Малкин? Но ведь я сыграл за основную команду только три сезона, а Серега – уже пять, и еще будет выступать дальше. Так что все честно. Болельщики проголосовали, это их решение. От меня тут мало что зависит, и я играю в НХЛ.

«БРОСАТЬСЯ СЛОВАМИ НЕ ХОЧУ»

- Александр Овечкин семь раз брал «Харламов Трофи». Вы собираетесь побить его рекорд?

- Я пока не завершил спортивную карьеру. Почему нет? У меня есть шанс его догнать. Но тяжело бороться с Овечкиным. У нас ведь счет 2:7 получается. Что ж, постараюсь стать лучшим российским хоккеистом года еще пять раз. Буду сильнее готовиться к следующему сезону, показывать свой уровень хоккея. Не собираюсь уходить в тень.

- И снова к вопросу об Олимпиаде. Эти мысли никуда не прогнать из головы!

- Сейчас лето, мало информации. Все ушли в отпуска в НХЛ. Последние слухи из-за океана были не самыми положительными для хоккеистов. Пока не могу добавить ничего нового. Комиссар НХЛ Гари Бэттман сказал четко, что лига не участвует в Олимпиаде. Но надежда умирает последней, и более точная информация появится к началу сезона. Может, что-то поменяется в пользу игроков?

Хоккеисты будут давать больше интервью. Все услышат их возмущение. Игроки больше возьмут на себя инициативу. Может, сумеют продавить лигу, и НХЛ согласится.

- Но если вам скажут: «Нет, нельзя»?

- Это будет огромный удар. Одной мечтой станет меньше. Олимпиада проходит раз в четыре года. Не так много времени в карьере остается, чтобы выиграть золото. Сейчас есть силы, и не хочется пропускать Пхенчхан. Но время еще есть.

- Вы не разговаривали с хозяином «Питтсбурга» Марио Лемье на эту тему?

- Сейчас ведь каникулы. Но когда откроются лагеря, и я вернусь в Америку, там уже будут какие-то встречи. Постараюсь поговорить с Лемье и игроками – с тем же Кросби. Нас есть шведы и финны, которые привлекаются в сборную. Послушаю их мнение.

Я не буду заявлять как Овечкин, что поеду в Пхенчхан, несмотря ни на что. Не хочу бросаться громкими словами. Да, приложу все усилия. Но если мне пригрозят пожизненной дисквалификацией или аннулируют контракт – буду думать. А сейчас заявлять ничего не собираюсь.

«МОЖЕТ, ЕЩЕ РАНЬШЕ ПРИЕДУ В РОССИЮ?»

- Может ли в НХЛ грянуть забастовка в 2020 году?

- А почему нет? Есть разногласия между игроками и лигой. А если отменить Олимпиаду, это станет ударом по всем хоккеистам. Недовольство друг другом растет. Огромное количество раздраженных спортсменов может привести к локауту. Опять будет много споров, придется утрясать кучу нюансов. Насколько все затянется – никто не знает.

- Геннадий Величкин зовет вас в «Магнитку»?

- Мы мало общались, только поздравляли друг друга с победами. Хорошая команда у «Магнитки», и если вы думаете, что там только и ждут меня на следующий сезон, то ошибаетесь. Конечно, во время локаута с удовольствием приеду в родную команду, как в 2012 году. Но впереди еще есть время, многое может поменяться. Вдруг я еще раньше приеду в Россию – кто знает?

- В смысле?

- Жизнь – такая штука, что сегодня ты – лучший игрок. А завтра уже – худший. Сегодня ты в Америке, а завтра – в России. Все очень быстро меняется, и надо доказывать каждый день, чего ты стоишь.

Пока у меня вообще нет мыслей о КХЛ, если вы об этом спрашиваете. В ближайшие годы не хочу возвращаться. Надо отработать свой контракт в «Питтсбурге». Но может, «пингвины» будут недовольны моей игрой и расторгнут со мной отношения. Случиться может все, что угодно! Но будем верить в лучшее.