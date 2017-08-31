«Амкар» арендует Эззатоллахи у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи продолжит карьеру в «Амкаре» на правах аренды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом.

«Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона», – сказал источник.

Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016 году, а вторую часть сезона 2016/2017 провел на правах аренды в «Анжи». В нынешнем сезоне Эззатоллахи не сыграл за «Ростов» ни в одном матче.

В свою очередь «Ростов» может вернуть из «Зенита» защитника Ивана Новосельцева, которые ранее уже выступал за команду. 26-летний игрок обороны перешел в «Зенит» из «Ростова» перед закрытием летнего трансферного окна в прошлом году. Но после этого выходил на поле лишь в пяти матчах премьер-лиги.

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