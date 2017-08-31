Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Рига- : -Спартак
Футбол  Болгария- : -Швеция
Хоккей  Ак Барс- : -Лада
Футбол  Франция- : -Голландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Амкар» арендует Эззатоллахи у «Ростова»

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Ростова» Сеид Эззатоллахи продолжит карьеру в «Амкаре» на правах аренды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с переговорным процессом.

«Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона», – сказал источник.

Эззатоллахи перешел в «Ростов» в 2016 году, а вторую часть сезона 2016/2017 провел на правах аренды в «Анжи». В нынешнем сезоне Эззатоллахи не сыграл за «Ростов» ни в одном матче.

В свою очередь «Ростов» может вернуть из «Зенита» защитника Ивана Новосельцева, которые ранее уже выступал за команду. 26-летний игрок обороны перешел в «Зенит» из «Ростова» перед закрытием летнего трансферного окна в прошлом году. Но после этого выходил на поле лишь в пяти матчах премьер-лиги.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ростов» объявил об том, что «Амкар» арендовал Эзатолахи«Ростов» на своем официальном сайте объявил о том, что полузащитник Саид Эзатолахи перешел в «Амкар».Владимир Ильин: Мог оказаться в «Зените», но не срослосьНападающий «Урала» и сборной России Владимир Ильин, находящийся на сборе с национальной командой, рассказал о лидерстве «Зенита» в РФПЛ.Зе Луиш может в следующем сезоне перейти в «Депортиво»Нападающий «Спартак» Зе Луиш в следующем сезоне может стать игроком «Депортиво».В Англии утверждают, что «Спартак» интересуется защитником «Манчестер Сити»Защитник сборной Франции Эльяким Мангала может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.«Амкар» объявил о переходе голкипера «Анжи»Как сообщает пресс-служба «Амкара», молодежный состав команды пополнил российский вратарь Егор Седов.
Футбол
Георгий Черданцев: Рейнгольд человек пожилой, но должен извиниться
Футбол
«Спартак» объявил о подписании Педро Роши
Футбол
Антон Шунин: Буду биться за место в сборной России
Футбол
Юрий Семин: В Австрии много кислорода, это полезно для игроков
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Иван Новосельцев
Иван Новосельцеввсе новости
Саид Эзатолахи
Саид Эзатолахивсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы