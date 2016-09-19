Владислав Третьяк: Нет смысла подавать протест по незасчитанному голу Овечкина

Президент ФХР Владислав Третьяк оценил игру сборной России в матче со Швецией (1:2) на Кубке мира в Торонто.

«Сегодня наша сборная не играла в свою игру, это расстраивает. Матч мне не очень понравился, это была не самая лучшая наша игра. Тренерский штаб и Олег Знарок должны разобраться и сказать, в чем проблема.

Я ожидал много большего от команды. По незасчитанному голу Овечкина, мне кажется, нет смысла подавать (протест)», – приводит «Р-Спорт» слова Третьяка.

Напомним, за семь секунд до конца третьего периода капитан сборной России Александр Овечкин забросил вторую шайбу в ворота шведов, но после видеопросмотра гол был не засчитан, так как был забит рукой.

В ночь на вторник Россия проведет второй матч на турнире – с командой молодых звезд Северной Америки.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча