Кирилл Панченко: Даже представить не мог, что вызовут в сборную вместо Смолова

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в сборную России на контрольный матч с Коста-Рикой.

«Сегодня в обед позвонил начальник команды Дмитрий Балашов и поздравил с вызовом в сборную. Я очень обрадовался, эмоции не передать словами. Смолов? Смотрел игру «Краснодара», но эпизод, когда он забил и получил травму, не видел. Даже представить не мог, что меня вызовут вместо него. Он отличный парень, сейчас набрал хорошую форму, забивает – молодец. Желаю Феде скорейшего выздоровления», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызвал Кирилла Панченко на контрольный матч с Коста-Рикой вместо нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который получил травму в матче группового этапа Лиги Европы против «Ниццы». Также в заявку на матч попали защитник ЦСКА Георгий Щенников и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.

Подготовку к встрече с Коста-Рикой российская сборная начнет 4 октября. А сам поединок состоится 9 октября.