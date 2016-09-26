Кирилл Панченко: Даже представить не мог, что вызовут в сборную вместо Смолова
Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал вызов в
сборную России на контрольный матч с Коста-Рикой.
«Сегодня в обед позвонил начальник команды Дмитрий Балашов и поздравил
с вызовом в сборную. Я очень обрадовался, эмоции не передать словами. Смолов?
Смотрел игру «Краснодара», но эпизод, когда он забил и получил травму, не
видел. Даже представить не мог, что меня вызовут вместо него. Он отличный
парень, сейчас набрал хорошую форму, забивает – молодец. Желаю Феде скорейшего
выздоровления», - приводит слова Панченко «Матч ТВ».
Напомним, главный тренер сборной России
Станислав Черчесов вызвал Кирилла Панченко на контрольный матч с Коста-Рикой
вместо нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который получил травму в матче
группового этапа Лиги Европы против «Ниццы». Также в заявку на матч попали защитник ЦСКА Георгий Щенников и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз.
Подготовку к встрече с
Коста-Рикой российская сборная начнет 4 октября. А сам поединок состоится 9 октября.