Тренер команды Аршавина заявил, что его ребят «убили» в матче с «Ордабасы»

Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, раскритиковал судейство матча чемпионата Казахстана с «Ордабасы» (1:1).

Цхададзе назвал судейство этого матча «беспределом». «Убить этих игроков, убить эту команду, которая показывает добротный футбол – это лицо казахстанского футбола, как и «Астана», - приводит слова Цхададзе официальный сайт «Кайрата», который нелицеприятно также отзывается о главном конкуренте за чемпионство.

Отметим, что Аршавин принял участие в голевой атаке своей команды в матче с «Ордабасаы» и был заменен на 76-й минуте. Еще один российский полузащитник Михаил Бакаев отыграл весь матч.