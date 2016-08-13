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Тренер команды Аршавина заявил, что его ребят «убили» в матче с «Ордабасы»

Артем Иванов
Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

Кахабер Цхададзе, главный тренер «Кайрата», за который выступает российский полузащитник Андрей Аршавин, раскритиковал судейство матча чемпионата Казахстана с «Ордабасы» (1:1)

Цхададзе назвал судейство этого матча «беспределом». «Убить этих игроков, убить эту команду, которая показывает добротный футбол – это лицо казахстанского футбола, как и «Астана», - приводит слова Цхададзе официальный сайт «Кайрата», который нелицеприятно также отзывается о главном конкуренте за чемпионство. 

Отметим, что Аршавин принял участие в голевой атаке своей команды в матче с «Ордабасаы» и был заменен на 76-й минуте. Еще один российский полузащитник Михаил Бакаев отыграл весь матч. 

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