Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 0Спартак
Футбол  Милан- : -Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Промоутер Фрэнк Уоррен: Кличко не заслуживает боя за чемпионский титул WBA

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен в том, что украинец Владимир Кличко не должен получить право на проведение титульного поединка по версии WBA. 

- Кличко сейчас не заслуживает боя за пояс WBA. Организация превратила решение вопроса о том, кто должен драться за ее титул, в настоящий фарс. Тайсон Фьюри побил украинца в прошлом году и с тех пор Владимир не нанес ни одного удара. Почему он должен получить новый шанс только из-за того, что Фьюри пришлось освободить титул?

Единственная причина, по которой Кличко все еще воспринимают всерьез, это пункт о реванше с Фьюри, который был прописан в контракте. Этого пункта там вообще не должно было быть.

Кличко требует 75% гонорара, если он будет драться за пояс WBA с кем-то, кроме Энтони Джошуа, и это просто смешно. Но и Энтони — чемпион IBF, и в рейтинге WBA его просто нет, - заявил Уоррен.

Напомним, британец Тайсон Фьюри отказался о чемпионских поясов по версиям WBA и WBO на прошлой неделе. После этого появилась информация, что Владимир Кличко сразится с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, однако переговоры об организации данного поединка вскоре зашли в тупик.

Отказом на проведение боя с Владимиром 10 декабря за гонорар  в 1 миллион долларов США ответил и австралиец Лукас Браун.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лукас Браун отказался от боя с Владимиром Кличко из-за низкого гонорараАвстралийского тяжеловеса Лукаса Брауна не устроил предложенный гонорар за бой с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.Владимир Кличко может сразиться с Лукасом Брауном 10 декабряЭкс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко 10 декабря может провести поединок с обладателем пояса IBF британцем Энтони Джошуа, а с австралийцем Лукасом Брауном.Утренняя повестка: Де Хеа, Касаткина и советы постороннегоУтренняя повестка: Де Хеа, Касаткина и советы постороннегоТрадиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное за последние 12 часовБой Кличко – Джошуа находится под угрозой срываБой украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа находится под угрозой срыва, сообщил журналист ESPN Дэн Рафаэл в своем твиттере.Владимир Кличко выйдет на ринг 10 декабряЭкс-чемпион мира в тяжелом весе украинец Владимир Кличко проведет свой следующий поединок 10 декабря.Белью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБелью избегает Дрозда, Кличко договорился с Джошуа. События бокса за неделюБританец Тони Белью защитил титул чемпиона мира по версии WBC и буквально через несколько секунд устроил скандал.Кличко и Джошуа согласовали условия контракта на проведение бояБританский промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что чемпион мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и украинец Владимир Кличко достигли соглашения о проведении боя в декабре текущего года.Дэвид Хэй: Джошуа задавит Кличко как бульдозером, он победит задолго до финального гонгаЭкс-чемпион мира в первом тяжелом и тяжелом весах Дэвид Хэй дал прогноз на исход возможного боя Владимир Кличко - Энтони Джошуа.Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой боксВойна за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс«Советский спорт» разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.Бой Кличко - Джошуа может состояться 10 декабря в МанчестереБой между украинским тяжеловесом Владимиром Кличко и действующим чемпионом мира по версии IBF британцем Энтони Джошуа пройдет 10 декабря в Манчестере, сообщает Worldboxingnews.net.Промоутер Эдди Хирн: Бой Джошуа – Кличко может состояться в декабреПромоутер Эдди Хирн: Бой Джошуа – Кличко может состояться в декабреБританский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.Питер Фьюри: WADA официально подтвердило, что Тайсон провалил тест на наркотикиПитер Фьюри, дядя и тренер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO Тайсона Фьюри, прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе боксера на кокаин.Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаинЧемпион WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Тайсон Фьюри снова сдал положительный допинг-тест на кокаин, сообщает ESPN.Кличко может сразиться с Джошуа 26 ноябряДействующий чемпион мира в тяжелом весе по версии IBF британец Энтони Джошуа может провести поединок с украинцем Владимиром Кличко до конца 2016 года.Промоутер Фрэнк Уоррен: Фьюри прожигает свой талант. Это сумасшествие какое-тоПромоутер чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен разочарован поведением 28-летнего боксера.Придворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилПридворный шут, уйди, но останься! Как Тайсон Фьюри нас за нос водилЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO отсутствовал в мировом боксе чуть более двух часов.Промоутер Эдди Хирн: Даю 60% на то, что Джошуа проведет бой с КличкоБританский промоутер Эдди Хирн надеется организовать бой своего подопечного Энтони Джошуа с украинцем Владимиром Кличко.Фьюри может избежать дисквалификации и лишения титулов за употребление кокаинаЧемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и WBO британец Тайсон Фьюри может избежать дисквалификации после положительного допинг-теста на кокаин.Чего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоЧего боится Тайсон Фьюри? Почему сорвался бой с Владимиром КличкоSovsport.ru пытается понять, почему это произошло, и какие события могут последовать в дальнейшем.WBO требует от Фьюри обосновать перенос боя с КличкоЧемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри должен предоставить медицинские документы во Всемирную боксерскую организацию (WBO) для обоснования причины очередного переноса повторного боя с Владимиром Кличко.

Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости