Промоутер Фрэнк Уоррен: Кличко не заслуживает боя за чемпионский титул WBA

Британский промоутер Фрэнк Уоррен уверен в том, что украинец Владимир Кличко не должен получить право на проведение титульного поединка по версии WBA.

- Кличко сейчас не заслуживает боя за пояс WBA. Организация превратила решение вопроса о том, кто должен драться за ее титул, в настоящий фарс. Тайсон Фьюри побил украинца в прошлом году и с тех пор Владимир не нанес ни одного удара. Почему он должен получить новый шанс только из-за того, что Фьюри пришлось освободить титул?



Единственная причина, по которой Кличко все еще воспринимают всерьез, это пункт о реванше с Фьюри, который был прописан в контракте. Этого пункта там вообще не должно было быть.



Кличко требует 75% гонорара, если он будет драться за пояс WBA с кем-то, кроме Энтони Джошуа, и это просто смешно. Но и Энтони — чемпион IBF, и в рейтинге WBA его просто нет, - заявил Уоррен.

Напомним, британец Тайсон Фьюри отказался о чемпионских поясов по версиям WBA и WBO на прошлой неделе. После этого появилась информация, что Владимир Кличко сразится с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа, однако переговоры об организации данного поединка вскоре зашли в тупик.

Отказом на проведение боя с Владимиром 10 декабря за гонорар в 1 миллион долларов США ответил и австралиец Лукас Браун.





