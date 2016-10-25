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Кононов проходит стажировку в «Челси»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов проходит стажировку в «Челси».

– Меня всегда интересовал футбол в Англии, то, как работают главные тренеры, их взаимодействие с тренерским штабом, программное обеспечение, – сказал Олег Кононов корреспонденту «Советского спорта».

– Все игроки в английских клубах отличаются отменной физподготовкой. На протяжении 90 минут работают с высокой интенсивностью, почти не теряют скорость. Конечно, это тоже представляет интерес. Понимаю, что многое идет еще из юношеского и молодежного футбола. Поэтому побывал и на игре молодежной команды «Челси», – добавил он.

Ранее сообщалось, что экс-главный тренер «Краснодара» посетил также матч английской премьер-лиги «Челси» – «Манчестер Юнайтед».

Полная версия интервью с Олегом Кононовым – в ближайшее время на сайте «Советского спорта».

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