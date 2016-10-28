Два российских олимпийца выставили на продажу подаренные за победу на ОИ-2016 автомобили

Еще два российских олимпийца решили продать автомобили, полученные за победу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, сообщается в пресс-релизе Auto.ru.

По информации источника, владельцами значатся Сергей и Павел. Автомобили выставлены по цене ниже рыночной - 4 и 4,9 миллионов рублей.

В этом году Фонд поддержки олимпийцев России предоставил для вручения спортсменам автомобили BMW, собранные на калининградском заводе «Автотор». Чемпионы Олимпиады получили BMW модели X6, серебряные призеры – X4, бронзовые – X3.

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова продала автомобиль, полученный за серебро на ОИ-2016, потому что хотела купить квартиру в Москве.