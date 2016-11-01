Андрей Будогосский: Система видеоповторов – это, простите, испражнения от футбола

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отрицательно относится к практике использования в футболе видеоповторов спорных игровых моментов.

- Я не разговаривал с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным, не знаю его позицию, поэтому мне сложно дать комментарий по этому поводу. Но я на практику видеоповторов смотрю абсолютно отрицательно. Это убьет футбол. Есть только одна система, которая, на мой взгляд, может быть использована – система определения взятия ворот, а все остальное, простите, испражнения от футбола.

Вполне возможно, что система взятия ворот появится в России. Сейчас на Кубке Конфедераций-2017 она будет установлена, - заявил Будогосский.

Ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне чемпионата России по футболу РФПЛ совместно с РФС рассмотрит возможность предоставления каждой команде по два-три повтора за матч в спорных эпизодах.

Андрей Будогосский был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования РФС 31 октября.