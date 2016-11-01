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Станислав Черчесов: Надемся получить разрешение на участие Фернандеса в ближайших матчах сборной России

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что рассчитывает на участие Марио Фернандеса в ближайших матчах национальной команды – против Катара 10 ноября и Румынии 15-го. 

– Мы отправили запрос в Бразильскую Конфедерацию футбола. Получили ответ, что они не против того, чтобы Фернандес проводил товарищеские игры за сборную России. Теперь мы направили письмо в ФИФА, чтобы Фернандесу разрешили играть за сборную России не в апреле, а сейчас. В порядке исключения. За эту неделю, возможно, что-то произойдет и это разрешение нам дадут. Нам хочется, чтобы Марио был полноценным членом команды, – заявил Черчесов.

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