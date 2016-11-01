Станислав Черчесов: Джикия с первого дня в нашем расширенном списке
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов в сборную России защитника «Амкара» Георгия Джикии.
– Вызов Джикии связан, в том числе, с тем, что на него имеет виды и Федерация футбола Грузии? – вопрос Черчесову.
– Джикия – с первого дня в нашем расширенном списке. Мы ни за кем не гонимся и не собираемся этого делать. Ситуация подсказывает какие-то вещи. Только не из-за этого. Это ему определять... Он может товарищеские матчи сыграть и все равно перейти (поменять гражданство и перейти в другую сборную – Прим. ред.)...
Напомним, сборная России проведет контрольные матчи с Катаром 10 ноября и Румынией – 15-го.
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