Алексей Сорокин: Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, тогда, думаю, не будет никаких вибраций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что инспекция ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе «Зенит-Арена» на Крестовском острове. Якобы оно не соответствует требованиям ФИФА по показателям вибрации.

- Я завтра вновь полечу в Санкт-Петербург, тогда и смогу сказать что-то конкретное по этому поводу, - говорит Сорокин корреспонденту «Советского спорта».

- До этого какие-то сложности с выкатным полем возникали?

- До этого его никто не закатывал (в чашу стадиона. – Прим.Ред.). Только недавно это произошло в первый раз. Сейчас его выкатили обратно. Поле находится в подвижном режиме. Когда оно стабилизируется, то, думаю, не будет никаких вибраций. В общем, пока рано об этом говорить.