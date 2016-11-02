Алексей Сорокин: Когда поле «Зенит-Арены» стабилизируется, тогда, думаю, не будет никаких вибраций
Генеральный директор
оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал новость о том, что
инспекция ФИФА осталась недовольна выкатным полем на стадионе «Зенит-Арена» на
Крестовском острове. Якобы оно не соответствует требованиям ФИФА по показателям
вибрации.
- Я завтра вновь полечу
в Санкт-Петербург, тогда и смогу сказать что-то конкретное по этому поводу, - говорит
Сорокин корреспонденту «Советского спорта».
-
До этого какие-то сложности с выкатным полем возникали?
- До этого его никто не
закатывал (в чашу стадиона. – Прим.Ред.). Только недавно это произошло в первый
раз. Сейчас его выкатили обратно. Поле находится в подвижном режиме. Когда оно
стабилизируется, то, думаю, не будет никаких вибраций. В общем, пока рано об
этом говорить.