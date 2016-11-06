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Сборная России обыграла команду Таити в матче за третье место Межконтинентального кубка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная России обыграла команду Таити в матче за третье место Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась победой сборной России со счетом 4:3. В ее составе по голу забили Борис Никоноров, Илья Леонов, Юрий Крашенинников и Артур Папоротный.

В матче за первое место сборная Бразилии со счетом 6:2 одолела команду Ирана.

Сборная России завоевывала Межконтинентальный кубок трижды (2011, 2012 и 2015), что является рекордом. На счету бразильцев теперь две победы (2014, 2016).

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