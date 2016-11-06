Пакьяо победил Варгаса и стал обладателем титула WBO
Мэнни Пакьяо - Джесси Варгас
Филиппинец Мэнни Пакьяо стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), победив американца Джесси Варгаса.
Бой продлился все
отведенные 12 раундов и завершился победой филиппинского боксера единогласным решением судей. Счет судейских записок: 118-109, 118-109, 114-113 в пользу Пакьяо.
Отметим, что во втором раунде Варгас оказался на настиле ринга.
Счет «Советского спорта» 118-109 в пользу Пакьяо.
Таким образом, теперь на счету Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. На счету Варгаса 27 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.
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