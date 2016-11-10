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ФОТО ДНЯ: Белка, рысь и стерлядь-баскетболист претендуют на роль символа спортивного Саратова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
ФОТО ДНЯ: Белка, рысь и стерлядь-баскетболист претендуют на роль символа спортивного Саратова

В Саратове объявлен конкурс по выбору спортивного талисмана города.

Администрация Саратова предлагает жителям города выбрать спортивный талисман, с помощью которого планируется пропагандировать среди жителей здоровый образ жизни. На выбор предлагается девять различных вариантов - рысь-хоккеист, медведь-футболист, белка-волейболист, стерлядь-баскетболист, волк-боксер, верблюд-лыжник, бобер-теннисист, филин-конькобежец и пчела по имени Волжик, которая «символизирует движение вверх». 

Проголосовать за понравившийся символ можно на сайте администрации до 21 декабря. 

Из набравшего большинство голосов персонажа сделают ростовую куклу, которая будет принимать участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях. 

Напомним, что самый известный спортивный клуб города - хоккейный  «Кристалл» - объявил о предстоящем банкротстве и снятии с чемпионата ВХЛ.

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