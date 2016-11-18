Валерий Масалитин: Дисквалификация Еременко – потеря для всего чемпионата России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал отстранение полузащитника армейцев и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.

«Сейчас обойма в команде практически никакая, лавочка всего один-два человека. Дисквалификация Романа который, скажем так, тащил ЦСКА и приносил очки, очень и очень скажется на игре. Он показывал хороший футбол и был настоящим лидером.



Сможет ли Еременко вернуться на прежний уровень? Во-первых, хочу сказать, что это огромная потеря для всего чемпионата России, поскольку таких самобытных игроков, которые делали результат, у нас не много. Во-вторых, как все это произошло? Конечно, можно попытаться подать апелляцию, может и «скосят». Если сократят на пол года, то еще есть шанс вернуться в большой футбол, но если оставят в силе... Тяжело будет Роману.

Есть такое правило: если ты пропустил одну тренировку, то должен два дня усиленно работать, чтобы наверстать. Если ты теряешь год, то, грубо говоря, два года должен тренироваться, чтобы вернуться на прежний уровень. А если два года, то здесь уже надо четыре года работать! А будет ли у Еременко мотивация вернуться? Все-таки, речь идет не о днях и даже не о месяцах. Возможно, все идет к окончанию карьеры. Может, он вернется, но уже не будет выступать в Лиге чемпионов», – сказал Масалитин.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

