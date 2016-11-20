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Валерий Рейнгольд: «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Сейчас в Москве не морозная погода. Поэтому ожидаю хорошего футбола. Футболистам «Спартака» нужно выйти на игру заряженными, тогда у «Амкара» нет шансов. Если «Спартак» будет играть на классе – игру не вытянет. На мастерстве может играть команда, где 11 высококлассных исполнителей. В «Спартаке» таких нет. Красно-белые могут выиграть только за счет самоотдачи. Повторяю, «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей. И я считаю, что шансов у «Амкара» нет», - сказал Валерий Леонидович.

Напомним, матч «Спартак» - «Амкар» состоится сегодня, 20 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени               

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