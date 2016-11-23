Мэр Казани Ильсур Метшин: Лично я внес предложение о том, чтобы киберспорт не оставался вне нашего внимания

Президент футбольного клуба «Рубин» и мэр Казани Ильсур Метшин после заседания исполкома РФС ответил на вопросы журналистов и затронул тему киберспорта.



«Лично я внес предложение о том, чтобы киберспорт, в частности киберфутбол, не оставался вне нашего внимания. Это целая аудитория.



Достаточно сказать, что в Sony PlayStation в режиме реального времени играет около 370 млн человек, а еще около ста - между собой. Я изучал этот вопрос в Казани. У нас прекрасный 45-тысячный стадион, но заполнили под завязку мы его лишь однажды: на игре против «Ливерпуля» в Лиге Европы. Поэтому моя задача, как мэра и президента клуба, приобщить аудиторию киберспорта к футболу реальному, к «Рубину».



Мне поручено к следующему исполкому доложить данный вопрос более широко. Думаю, можно внести предложение о том, чтобы перед интересными матчам РФПЛ разогревать публику игрой киберфутболистов. Организовать «рубилово» виртуальной игры. Понятно, что настоящий футбол никто и никогда не подменит, но мы говорим о привлечении новой аудитории на стадионы. Это важный момент».



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