Андрей Будогосский: Не согласен с мнением Алханова по поводу судейства

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова вице-президента «Терека» Хайдара Алханова по поводу судейства матча 15-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб уступил «Спартаку» (0:1). Он сказал, что не согласен с такой оценкой.

«Я присутствовал на матче. Скажем так, приехал в Грозный посмотреть футбол. У Хайдара Минераловича (Алханова) есть свое мнение по судейству, это его право. У меня мнение другое, которое с его мнением не совпадает. Говорю это как человек, который смотрел матч и немножко разбирается в судействе - за 49 лет в арбитраже я немножко научился в этом разбираться», – цитирует Будогосского «Р-Спорт».

Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.

В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».

Слова Хайдара Алханова вы можете прочитать здесь.