Андрей Будогосский: Не согласен с мнением Алханова по поводу судейства
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал слова вице-президента «Терека» Хайдара Алханова по поводу судейства матча 15-го тура чемпионата России, в котором грозненский клуб уступил «Спартаку» (0:1). Он сказал, что не согласен с такой оценкой.
«Я присутствовал на матче. Скажем так, приехал в Грозный посмотреть футбол. У Хайдара Минераловича (Алханова) есть свое мнение по судейству, это его право. У меня мнение другое, которое с его мнением не совпадает. Говорю это как человек, который смотрел матч и немножко разбирается в судействе - за 49 лет в арбитраже я немножко научился в этом разбираться», – цитирует Будогосского «Р-Спорт».
Единственный мяч на «Ахмат-Арене» забил защитник красно-белых Маурисио. Благодаря победе «Спартак» закончил первый круг лидером турнирной таблицы, имея в активе 37 очков, а грозненцы с 25-ю очками идут четвертыми.
В следующем туре подопечные Массимо Карреры отправятся в Самару, где 1 декабря сыграют с «Крыльями Советов», а «Терек» в этот же день примет «Краснодар».
Слова Хайдара Алханова вы можете прочитать здесь.
Матч
Голы
Маурисио 27 (0:1).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Уциев, Семёнов, Роши, Мохаммади, Кузяев, Иванов (Мирзов, 49), Пирис, Митришев (Грозав, 46, Мбенг, 80), Балай
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Ещенко, Фернандо, Мельгарехо (Ромуло, 75), Глушаков, Зобнин, Промес, Попов (Давыдов, 90)
Предупреждения:
Роши, 68; Балай, 87 - Кутепов, 10
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
26 ноября 18:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция