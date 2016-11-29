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Илья Геркус: Самедов может уйти. Если пригласят и захочет

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщил корреспонденту «Советского спорта» президент «Локомотива» Илья Геркус, возможный уход полузащитника Александра Самедова не зависит от желаний и решения его нынешней команды.

– В контракте Самедова есть опция – другой клуб может выкупить его за определенную сумму. Если новые условия устроят самого игрока, он вправе уйти. Каких либо переговоров с ним на этот счет не было, – сказал Геркус.

Напомним, сегодня появилась информация о возможном переходе Самедова в «Спартак». По информации СМИ, 32-летний полузащитник уже провел успешные переговоры с руководством красно-белых и присоединится к своей новой команде после заседания совета директоров клуба, которое запланировано на 6 декабря. Сумма трансфера составит около пяти миллионов евро. При этом контракт Самедова со «Спартаком» будет заключен по схеме «2,5+1». Ежегодный оклад составит около 2,4 миллиона евро, также в договоре предусмотрят различные бонусы за личные достижения. Таким образом, за 3,5 года игрок сможет заработать около 8,5 миллиона евро.

Напомним, что Самедов начинал профессиональную карьеру в составе красно-белых и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.  

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Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
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