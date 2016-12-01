Павел Эльянов: Карякин сражался как лев, но на что они потратили миллион на подготовку?

Украинский гроссмейстер Павел Эльянов поделился впечатлениями после матча за мировую корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным. Напомним, что победу одержал Карлсен.

«Сергей сражался как лев, и за это ему большое уважение. Но остается открытым вопрос, на что они потратили миллион на подготовку? Сам матч был не очень привлекательным с шахматной точки зрения, но ход Фh6 был лучшим последним ходом в истории матчей за титул чемпиона мира.

Этот матч вызвал большой интерес СМИ во всем мире. Матчи за мировую корону – это самый большой бренд в шахматах. Вероятно, эту традицию стоит продолжить», - написал Эльянов в своем твиттере

Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского гроссмейстера Сергея Карякина.

C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.