Павел Эльянов: Карякин сражался как лев, но на что они потратили миллион на подготовку?
Украинский
гроссмейстер Павел Эльянов поделился впечатлениями после матча за мировую
корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным.
Напомним, что победу одержал Карлсен.
«Сергей
сражался как лев, и за это ему большое уважение. Но остается открытым вопрос,
на что они потратили миллион на подготовку?
Сам матч был не очень привлекательным с шахматной точки зрения, но ход Фh6
был лучшим последним ходом в истории матчей за титул чемпиона мира.
Этот
матч вызвал большой интерес СМИ во всем мире. Матчи за мировую корону – это самый
большой бренд в шахматах. Вероятно, эту традицию стоит продолжить», - написал
Эльянов в своем твиттере
Карлсен отстоял звание чемпиона мира по шахматам, победив на тай-брейке российского
гроссмейстера Сергея Карякина.
C 11 по 29 ноября сыграли 12 партий с классическим контролем времени, по итогам которых победитель выявлен не был - 6:6. В ночь на четверг прошел тай-брейк из четырех партий, в ходе которого норвежец добился победы – 3:1.