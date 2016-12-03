Джеймс Аллен: Росберг понимал, что это будет единственная возможность опередить Хэмилтона
Британский эксперт Джеймс Аллен поделился своим мнением о решении
Нико Росберга. Напомним, что пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры
после завоевания чемпионского титула.
«Я восхищаюсь Нико и его решением уйти из спорта на
пике карьеры. Все знали, что это, вероятно, был его единственный шанс стать
чемпионом, и он сделал всё, чтобы его реализовать. Взять хотя бы рискованный обгон
Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби.
Нужно был достаточно храбрым человеком, чтобы взять и
отказаться от зарплаты 45 миллиона евро за три года, но, видимо, деньги для
него не главное.
По разговорам с Нико я знаю, что в этом году он был
сосредоточен как никогда – режим сна, правильное питание, ментальные
тренировки, и т.д. Он приложил огромные усилия, так как понимал, что в
дальнейшем будет очень сложно поддерживать эту планку, и это единственная
возможность опередить такого соперника, как Хэмилтон.
Росбергу всего 31 год, и большая часть жизни ещё
впереди. Теперь он может проводить время с семьей, зная, что у него есть победа
в чемпионате, которую у него никто не отберет», - цитирует Аллена Autosport.
Ранее в «Мерседесе» заявили, что команда уважает
решение Нико Росберга.