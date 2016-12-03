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Джеймс Аллен: Росберг понимал, что это будет единственная возможность опередить Хэмилтона

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Британский эксперт Джеймс Аллен поделился своим мнением о решении Нико Росберга. Напомним, что пилот «Мерседеса» объявил о завершении карьеры после завоевания чемпионского титула.

«Я восхищаюсь Нико и его решением уйти из спорта на пике карьеры. Все знали, что это, вероятно, был его единственный шанс стать чемпионом, и он сделал всё, чтобы его реализовать. Взять хотя бы рискованный обгон Макса Ферстаппена на Гран-при Абу-Даби.

Нужно был достаточно храбрым человеком, чтобы взять и отказаться от зарплаты 45 миллиона евро за три года, но, видимо, деньги для него не главное.

По разговорам с Нико я знаю, что в этом году он был сосредоточен как никогда – режим сна, правильное питание, ментальные тренировки, и т.д. Он приложил огромные усилия, так как понимал, что в дальнейшем будет очень сложно поддерживать эту планку, и это единственная возможность опередить такого соперника, как Хэмилтон.

Росбергу всего 31 год, и большая часть жизни ещё впереди. Теперь он может проводить время с семьей, зная, что у него есть победа в чемпионате, которую у него никто не отберет», - цитирует Аллена Autosport.

Ранее в «Мерседесе» заявили, что команда уважает решение Нико Росберга.


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