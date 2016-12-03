Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF
Российский боксер Мурат Гассиев одержал победу над соотечественником
Денисом Лебедевым и завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе.
12-раундовый бой завершился победой Гассиева по
раздельному решению судей, двое из которых отдали победу Гассиеву со счётом
116-112 и 116-111, а третий посчитал победителем Лебедева - 114-113.
Для 37-летнего Лебедева это поражение стало третьим в
карьере при 29 победах (22 нокаутом), а в активе 23-летнего Гассиева стало
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
события.
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