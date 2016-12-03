Гассиев победил Лебедева и завоевал пояс чемпиона IBF

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Кто победит в бою Лебедев - Гассиев? (Опрос) Сегодня в Москве состоится первый титульный поединок в истории с участием сразу двух российских боксеров.

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Ударное завершение года. Поветкин, Лебедев и другие в декабре «Советский спорт» рассказывает о 14 поединках месяца, которые должны красиво завершить боксерский год.

Лебедев оказался тяжелее Гассиева на взвешивании перед боем Сегодня, 2 декабря в Москве состоялась официальная церемония взвешивания перед турниром, главным событием которого станет бой между чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым, владеющим статусом официального претендента на титул IBF.

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«Лебедев – лучший боксер первого тяжелого веса. До 3 декабря» Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев и претендент на титулы Мурат Гассиев.

Денис Лебедев: Самая тяжелая часть уже закончена. Осталась самая важная Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Денис Лебедев поделился ожиданиями от предстоящего боя со своим соотечественником Муратом Гассиевым.

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