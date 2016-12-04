Александр Гацкан: В последние дни «Ростов» готовился только к «Зениту». Надеюсь, нам хватит сил на ПСВ

Капитан «Ростова» Александр Гацкан надеется, что его команда пробьется в весеннюю стадию еврокубков.

- Почему не удалось победить? Нас подвела реализация наших моментов, а также проблемы с последним пасом.



В последние дни мы готовились только к «Зениту». Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться. Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное — правильно настроиться в психологическом плане, - рассказал Гацкан.

Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

6 декабря команда сразится на выезде с ПСВ в заключительном, 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.