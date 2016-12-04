Александр Гацкан: В последние дни «Ростов» готовился только к «Зениту». Надеюсь, нам хватит сил на ПСВ
Капитан «Ростова» Александр Гацкан надеется, что его команда пробьется в весеннюю стадию еврокубков.
- Почему не удалось победить? Нас подвела реализация наших моментов, а также проблемы с последним пасом.
В последние дни мы готовились только к «Зениту». Все наши силы отдали на подготовку к этой встрече. Сейчас есть немного времени, чтобы успеть восстановиться. Думаю, на ПСВ нам должно хватить сил. Главное — правильно настроиться в психологическом плане, - рассказал Гацкан.
Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).
6 декабря команда сразится на выезде с ПСВ в заключительном, 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терентьев, Гацкан, Калачёв, Нобоа, Мевля, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84)
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Витсель, Жирков, Юсупов, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Калачёв, 50; Азмун, 88 - Юсупов, 43; Кришито, 45; Нету, 60
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
03 декабря 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция