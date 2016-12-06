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Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидает

Виталий Фомин
Виталий Фомин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Карякин: Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидает
Источник: «Советский спорт»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своем отношении к киберспорту. 

- Вы скорее всего слышали о сравнении шахмат с таким новомодным явлением как киберспорт. Как Вы считаете, это корректное сравнение или не совсем? 
- Если честно не очень люблю сравнения шахмат и киберспорта. Когда я играю в компьютерные игры у меня мозг отдыхает, я бы даже сказал деградирует, а когда играю в шахматы, то там мощнейшее напряжение, если серьезно играешь. Мне кажется, что это вообще абсолютно разные вещи, абсолютно разный вектор. Если шахматы созидают, то киберспорт ничего не созидает как минимум, а как максимум, можно посмотреть статистику, которая приводила к печальным исходам из-за киберспорта. Поэтому я очень скептичен и бросил играть в компьютерные игры. 

- То есть у вас негативное отношение к киберспорту? 
- Но по крайней мере оно не позитивное. 

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