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Андрей Червиченко: Гончаренко - это некое отображение Бердыева

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о Викторе Гончаренко, который сменит Леонида Слуцкого на посту главного тренера ЦСКА.

«Мне Гончаренко очень нравится. Когда в «Спартаке» была эта эпопея с выбором тренера, то я говорил, что лучше бы клуб пригласил Гончаренко, когда он еще был в БАТЭ. На мой взгляд, это очень качественный, хоть еще и достаточно молодой, специалист, очень глубокий. Мне вообще нравятся люди, которые полностью погружены в свою профессию, полностью отдаются ей и понимают, чем они занимаются. Гончаренко — это некое отображение Бердыева: постоянная кропотливая работа, движение вперед шаг за шагом. Бердыевские «Рубин» и «Ростов» похожи на «Уфу» Гончаренко - под его руководством беззвездная уфимская команда стала колючей, неудобной для соперников, обыгравшей осенью лидера - «Спартак». В общем, ЦСКА сделал правильный выбор.

А Слуцкому, конечно, нужна передышка, потому что напряжение, которое он испытывал в последние годы, было максимальным», - сказал Червиченко.

Ранее стало известно, что Слуцкий покинет столичный клуб после сегодняшнего матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». 

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