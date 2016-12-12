Дэвид Хэй: Для Джошуа наступает идеальный момент, чтобы побить Кличко

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Дэвид Хэй полагает, что его соотечественнику Энтони Джошуа по силам одержать победу над Владимиром Кличко.

- Что меня беспокоит – скупость в ударах Владимира Кличко в его последнем поединке против Тайсона Фьюри. Когда ему нужно было начать бить Фьюри, он вместо этого убрал ногу с педали газа, как будто у него в баке просто не осталось бензина.

Может, действительно не осталось? Думаю, наступает момент Энтони Джошуа. Сейчас для него наступает идеальное время, чтобы побить Кличко, который по-прежнему обладает громким именем и репутацией. Уверен, что Энтони слишком молод, слишком свеж и слишком силен для Владимира, - заявил Хэй.

11 декабря в Манчестере чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа защитил свой титул в поединке с Юриком Молиной.

29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Джошуа сразится с Владимиром Кличко.

А 4 марта Дэвид Хэй вернется на ринг в поединке с соотечественником Тони Белью, который в данный момент владеет чемпионским поясом WBC в первом тяжелом весе.

