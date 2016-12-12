Гендиректор «Шахтера»: Мы обязаны проходить «Сельту»
Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Сельтой».
«Все испанские клубы - серьезные соперники. Конечно, на этой стадии хотелось бы сыграть с другим клубом. Но на данный момент мы на хорошем ходу и обязаны проходить эту команду и выходить в следующий раунд.
Недостаток игровой практики будем компенсировать в товарищеских матчах. Мы должны делать свою работу и готовиться к матчу. Трансферная политика? Не думаю, что будет много приобретений. Максимум один-два человека», - сказал Палкин в эфире украинского телеканала «Футбол 1».
Лига Европы
1/16 финала
«Атлетик» (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)
«Легия» (Польша) - «Аякс» (Голландия)
«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)
«Астра» (Румыния) - «Генк» (Бельгия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)
«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)
«Лудогорец» (Болгария) - «Копенгаген» (Дания)
«Сельта» (Испания) - «Шахтер» (Украина)
«Олимпиакос» (Греция) - «Османлыспор» (Турция)
«Гент» (Бельгия) - «Тоттенхэм» (Англия)
«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия)
«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
«Боруссия» М (Германия) - «Фиорентина» (Италия)
«Алкмар» (Голландия) - «Лион» (Франция)
«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Бешикташ» (Турция)
ПАОК (Греция) - «Шальке» (Германия)
Большинство матчей пройдут 16 и 23 февраля. Полное расписание будет
опубликовано позднее. 16 февраля пройдут первые матчи на полях команд,
указанных первыми.
Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24
мая 2017 года.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.