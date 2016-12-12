Гендиректор «Шахтера»: Мы обязаны проходить «Сельту»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. Напомним, что его команда сыграет с «Сельтой».

«Все испанские клубы - серьезные соперники. Конечно, на этой стадии хотелось бы сыграть с другим клубом. Но на данный момент мы на хорошем ходу и обязаны проходить эту команду и выходить в следующий раунд.

Недостаток игровой практики будем компенсировать в товарищеских матчах. Мы должны делать свою работу и готовиться к матчу. Трансферная политика? Не думаю, что будет много приобретений. Максимум один-два человека», - сказал Палкин в эфире украинского телеканала «Футбол 1».

Лига Европы

1/16 финала

«Атлетик» (Испания) - АПОЭЛ (Кипр)

«Легия» (Польша) - «Аякс» (Голландия)

«Андерлехт» (Бельгия) - «Зенит» (Россия)

«Астра» (Румыния) - «Генк» (Бельгия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Сент-Этьен» (Франция)

«Вильярреал» (Испания) - «Рома» (Италия)

«Лудогорец» (Болгария) - «Копенгаген» (Дания)

«Сельта» (Испания) - «Шахтер» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) - «Османлыспор» (Турция)

«Гент» (Бельгия) - «Тоттенхэм» (Англия)

«Ростов» (Россия) - «Спарта» (Чехия)

«Краснодар» (Россия) - «Фенербахче» (Турция)

«Боруссия» М (Германия) - «Фиорентина» (Италия)

«Алкмар» (Голландия) - «Лион» (Франция)

«Хапоэль» Б-Ш (Израиль) - «Бешикташ» (Турция)

ПАОК (Греция) - «Шальке» (Германия)

Большинство матчей пройдут 16 и 23 февраля. Полное расписание будет опубликовано позднее. 16 февраля пройдут первые матчи на полях команд, указанных первыми.

Финал Лиги Европы состоится на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Швеция) 24 мая 2017 года.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию жеребьевки.



