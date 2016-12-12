Жоаозиньо: Если сыграем так, как мы умеем, то пройдем «Фенербахче»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от встречи с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

- «Фенербахче» - очень сильный соперник. Мы знаем, что у этой команды классный состав, и она всегда сражается за титулы своей страны. Тем не менее, все в наших руках. Если сыграем так, как мы умеем, покажем наш лучший футбол, то сможем пройти дальше. Уверен, что это будут отличные игры, - считает бразилец.

Первый матч пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный - 23 февраля в Стамбуле.